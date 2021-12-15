Elon Musk'tan ilginç iddia: Putin benden daha zengin
TIME dergisi tarafından "Yılın Kişisi" seçilen Elon Musk'tan çarpıcı bir iddia geldi. Ünlü milyarder, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisinden daha zengin olduğunu söyledi.
Independent Türkçe'nin derlediği habere göre, SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, dünyanın en zengin kişisi olması hakkında ne düşündüğünü açıkladı.
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Kendini o kadar da zengin hissetmediğini belirten Elon Musk, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'i örnek göstererek, "Bence bazı egemen güçler var, bilirsiniz. Başkan Putin'in benden çok daha zengin olduğunu düşünüyorum. Ben ülkeleri filan istila edemem." dedi.
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Musk'ın, ülkeleri "istila" etmekle itham ettiği Putin'den ise henüz bir yanıt gelmedi.
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Para kazanmak konusunda kendine oldukça güvendiğini belirten Musk, "PayPal'in yaratılmasında önemli bir rol oynadığım için paranın doğası hakkında saatlerce konuşabilirim. Para sistemini benden daha iyi anlayan çok az insan var." dedi.
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