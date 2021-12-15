Elon Musk'tan ilginç iddia: Putin benden daha zengin

Kendini o kadar da zengin hissetmediğini belirten Elon Musk, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'i örnek göstererek, "Bence bazı egemen güçler var, bilirsiniz. Başkan Putin'in benden çok daha zengin olduğunu düşünüyorum. Ben ülkeleri filan istila edemem." dedi.