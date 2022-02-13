Elon Musk ile çalışmak ister misiniz? Tesla Türkiye'den yeni iş ilanı

Tesla, dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi olarak konumlanıyor. Elektrikli otomobillerin yaygınlaştığı dönemde sunduğu teknolojiler sayesinde çok seviliyor ve tüm dünyada iyi satış rakamlarına ulaşıyor.

Shiftdelete.net'te yer verilen habere göre, şirket, geçtiğimiz günlerde resmi olarak Türkiye'ye giriş yaptığını açıklamıştı. Açıklamanın ardından şirketin üst düzey yöneticileri belli olmuştu ve ilk iş ilanları yayınlanmıştı. Şimdi de Tesla Türkiye'den yeni bir hamle geldi ve yeni iş ilanları yayınladı.

TÜRKİYE İÇİN YENİ İŞ İLANLARINI YAYINA ALDI

Tesla'nın kendi internet sitesi üzerinden iş ilanlarını paylaşıyor. İş ilanları kısmına baktığımızda şu anda açık 3 pozisyon bulunuyor. Bu ilanların 2 tanesi yeni yayına alındı. Yeni ilanlarda mağaza için satış danışmanı ve operasyon koordinatörü aranıyor. Tesla satış danışmanı mağazada müşterilere aracın tanıtımını yapacak ve satıştan sorumlu olacak.

Operasyon Koordinatörü ise şirketin Türkiye'deki satış operasyonları yönetecek. Şirketin Mağaza Müdürü ilanı hala yayında bulunuyor. Buna ek olarak geçtiğimiz günlerde yayınlanan Proje Yöneticisi iş ilanı ise yayından kaldırılmış. Bu durum iş ilanlarına talebin olduğunu ve gerekli kişilerin bulunduğunu gösteriyor.

Şirketin yöneticileri tarafından yapılan açıklamalara göre Tesla Türkiye, 2021 yılının Kasım ayından beri aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor. Tesla, ülkemizde 2022 yılında ilk otomobil satışını gerçekleştirmek istiyor. Bunun için gerekli çalışmaları yapan şirket, hızlı bir şekilde yol alıyor.

Tesla, ülkemizde 4 modelini satışa sunacak. Bu modeller Model S, Model X, Model 3 ve Model Y olacak. Firmanın tüm otomobillerinin ülkemizde satılması bekleniyor. Özellikle şirketin geçtiğimiz aylarda üretime başlayan Gigafactory Berlin fabrikasının faaliyete geçmesi şirketin Türkiye'ye gelmesini kolaylaştırdı.

Şarj istasyonlarıyla ilgili çalışma yapan Tesla, ülkemizde 10 adet Supercharger şarj istasyonu kuracak. Bu sayede Tesla araçları şarj etmek de büyük oranda kolaylaşacak.