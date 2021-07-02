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Elmalı davasındaki 2 çocuk devlet korumasına alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Antalya Elmalı'daki istismar vakasında mağdur 2 çocuğumuz hakkında mahkemeye yaptığımız devlet korumasına alınma talebi kabul edilmiştir" açıklamasını yaptı.

Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin yargılama süreci devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mağdur iki çocukla ilgili mahkemeye yapılan devlet korunmasına alınma talebinin kabul edildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Antalya Elmalı’da yargılama süreci devam eden istismar vakasında, mağdur iki çocuğumuz hakkında mahkemeye yaptığımız devlet korumasına alınma talebi kabul edilmiştir. Çocuklarımıza, Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşta sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sağlayacağız."

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