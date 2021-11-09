Elmalı davasında anne babaya istenen ceza belli oldu

CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIĞINI ANLATTI

DHA'da yer alan habere göre G.E.G., ifadesinde anne ve babasının ayrıldığını, annesi Merve A.'nın, Rahmi A. ile evlendiğini, ancak F., A., M. ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyledi. G.E.G., geçen yıl, üvey babası Rahmi A. ile isimleri F., A. ve M. olan kişilerin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

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