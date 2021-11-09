Elmalı davasında anne babaya istenen ceza belli oldu
Savcı, Elmalı davasında 7 yaşındaki kız çocuğu ve 10 yaşındaki ağabeyine cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla anne ve üvey baba hakkında 70 yıldan az olmamak kaydıyla ceza istedi. 15 yaşındaki dayının da 30 yıldan az olmamak kaydıyla hapsi talep edildi.
Balıkesir'de geçen yıl haziran ayında savcılığa giden babaanne G.S., o dönem 6 ve 9 yaşında olan 2 torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla eski gelini Merve A. (27), onun eşi Rahmi A. (25) ve kadının erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu.
Savcılık, babaannelerinin yanındaki istismara uğradığı öne sürülen ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurdu.
CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIĞINI ANLATTI
DHA'da yer alan habere göre G.E.G., ifadesinde anne ve babasının ayrıldığını, annesi Merve A.'nın, Rahmi A. ile evlendiğini, ancak F., A., M. ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyledi. G.E.G., geçen yıl, üvey babası Rahmi A. ile isimleri F., A. ve M. olan kişilerin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.
Elmalı davasında anne ve babaya istenen ceza belli oldu!
ANNEANNESİ VE DAYISININ DÖVDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ
Yaşadıklarıyla ilgili annesi Merve A., üvey babası Rahmi A. ve dayısı S.C.G.'den şikayetçi olan G.E.G., ağabeyiyle kendisine çok acı çektirdiklerini anlatırken, anneannesi F.G. ile dayısı S.C.G.'nin de kendisini çok dövdüğünü sözlerine ekledi.
YÜREK YAKAN RESİMLER DAVA DOSYASINDA
Savcıya ifade veren ağabey İ.E.G. ise anneannesinin Finike'deki evinde kaldığı 7-8 aylık süreçte oklava ve şarj kablolarıyla dövüldüğünü söyledi. İ.E.G., üvey baba Rahmi A., M. ve dayısı S.C.G.'nin kendisinin özel bölgelerine dokunduğunu söyledi. G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G., yaşadıklarını, deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalıştı. Çocukların yaptıkları resimler, soruşturma dosyasına girdi.