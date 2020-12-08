Elindeki çekiçle ATM'leri paramparça etti!
Beykoz Kavacık'ta bulunan ATM'ler bir vatandaş tarafından çekiçle parçalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Beykoz Kavacık Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi üzerindeki bir benzin istasyonunun önündeki ATM'leri bir şahıs elindeki çekiçle parçaladı.
5 ATM ZARAR GÖRDÜ, O ANLAR KAMERADA
O anlar kameraya yansırken, 5 ATM'nin de zarar gördüğü öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Beykoz'da ATM'lere saldırdı! Çekiç ile tek tek kırdı— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 8, 2020
🔹Beykoz Kavacık'ta psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi, eline aldığı çekiçle yol üzerindeki 5 ATM'ye vurarak zarar verdi. Şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. pic.twitter.com/86HrIoxo2N
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