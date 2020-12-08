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Elindeki çekiçle ATM'leri paramparça etti!

Beykoz Kavacık'ta bulunan ATM'ler bir vatandaş tarafından çekiçle parçalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beykoz Kavacık Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi üzerindeki bir benzin istasyonunun önündeki ATM'leri bir şahıs elindeki çekiçle parçaladı.

5 ATM ZARAR GÖRDÜ, O ANLAR KAMERADA

O anlar kameraya yansırken, 5 ATM'nin de zarar gördüğü öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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