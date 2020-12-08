Elindeki çekiçle ATM'leri paramparça etti!

Beykoz Kavacık Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi üzerindeki bir benzin istasyonunun önündeki ATM'leri bir şahıs elindeki çekiçle parçaladı.

5 ATM ZARAR GÖRDÜ, O ANLAR KAMERADA

O anlar kameraya yansırken, 5 ATM'nin de zarar gördüğü öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.