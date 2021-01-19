Eleştiriler sonrası İzmit Belediyesi Atatürk heykelini değiştirdi

İzmit Sanat Sokağında bulunan Atatürk Maskı geçtiğimiz aylarda kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildikten sonra çalınmıştı. İzmit Belediyesi tarafından yapılan halk oylaması sonrası yerine yeni bir heykel konuldu. 18 Aralık tarihinde yerine Sanat Sokağı’na yerleştirilen heykel için Atatürk’e benzemiyor yorumları yapılmıştı.

ATATÜRK’ÜN İZMİT YORUMU

Atatürk’e benzemiyor eleştirileri üzerine İzmit Belediyesi harekete geçti. Sanat sokağı için yeni bir Atatürk Heykeli hazırlandı. Eski heykele oldukça benzeyen yeni heykelin tek farkı alnına kırışıklar eklenmesi ve kaşlarının kalınlaştırılması oldu.

Daha önceden buğday başağı bulunduğu heykelin yeni versiyonunda Atatürk’ün, “İzmit Türkiye’nin en önemli ve en mühim bölgelerinden biridir. Etraf ve havalisi cennet gibidir. Verimlidir, bereketlidir, kaynakları zengindir” sözleri yazıldı.