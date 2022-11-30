Elektronik sigarayı en çok liseliler tercih ediyor!

Yeşilay tarafından çevrim içi düzenlenen Uluslararası Tütün Bağımlılığı Kongresinde konuşan Prof. Dr. İsmet Çok elektronik sigaranın en çok lise öğrencileri tarafından kullanıldığını açıkladı.

Kongrede "Elektronik sigara kullanıcılarında DNA katımının belirlenmesi" başlıklı sunum yapan Prof. Dr. İsmet Çok, tütün sanayisinin, yeni ürünler tanıtmak üzerine çalıştığını, bunlar arasında nikotin temin sistemleri ve ısıtılmış tütün ürünlerinin yer aldığını anlattı.

Bu ürünler her ne kadar azaltma ürünleri gibi lanse edilse de bunların da aslında özellikle gençlerde başka bir tarz bağımlılık oluşturduğunu dile getiren Çok, şu bilgileri aktardı:

"Türkiye'deki duruma bakarsak, birtakım araştırma sonuçları olmasına rağmen e-sigarayla ilgili hala detaylı araştırma yok. Bir üniversitenin çalışma sonucuna göre, Türk üniversite gençliğinde e-sigara kullanım oranı yüzde 2,9 olarak gözüküyor. Eskişehir'de yapılan bir çalışmaya göre, lise öğrencilerinde e-sigara kullanımı yüzde 3,2 olarak belirlenmiş. Çok yakın zamanda yayınlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre, 15 yaşın üzerindeki e-sigara kullanım oranı yüzde 1,3. e-sigara kullanımı, neredeyse gerçek sigara kullanımının yol açtığı kadar yüksek DNA hasarına yol açıyor. Aroma bileşenlerinin kullanıldığı e-sigaralarda ekstra olarak kullanılan kimyasallar oksidatif DNA hasarı oluşturuyor. Bu aroma verici kimyasallar da genotoksik riski artırıyor."