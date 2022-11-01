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Elektrikli bisiklete kamyon çarptı, 1 kişi öldü

Osmaniye'de kamyonun çarptığı elektrikli bisikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 41 V 1188 plakalı kamyon, Atatürk Caddesi Küçük Sanayi Sitesi kavşağında, M.B. idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı.

Kazada elektrikli bisiklette bulunan Safiye B. olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü M.B. yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

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