Elektrikli araçlar yollara düştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Dr. Mehmet Emin Birpınar, iklim değişikliği ile mücadelede büyük önem taşıyan Türkiye'nin de yoğun çalışma içine girdiği elektrikli otomobillerle ilgili bir yazı kaleme aldı.

Son yıllarda özellikle otomobiller söz konusu olduğunda yollarda gördüğümüz araçlarda büyük bir değişim yaşanıyor. Küresel ölçekte, şu anda yollarda olan 12 milyon binek araç elektrikli otomobiller. Bu eğilimin karayolu taşımacılığının diğer alanlarında da yükselişi, gelecekte bizleri bekleyen bir kaçınılmazlıktır. Otobüsler, kamyonetler ve kamyonlar da dahil olmak üzere şu anda bir milyondan fazla ticari elektrikli araç yollarda. Ayrıca 260 milyondan fazla elektrikli scooter, motosiklet ve üç tekerlekli araç sayısını da hesaba kattığımızda, dünya çapında otoyollarda yaşanan büyük dönüşümü görmek kolay.



Pil maliyetlerinin düşmesi ve birçok ülkenin net sıfır emisyon politikaları, pazarlardaki elektrikli araç sayısının artacağının göstergesi. Ancak atılan tüm adımlara rağmen, iklim değişikliği ile mücadelede büyük önem taşıyan 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşacaksa ulaşım sektörünün önünde zor bir yol var gibi görünüyor. Ulaşım sektörü, toplam küresel emisyonların %21'inden sorumludur ve bunun neredeyse dörtte üçü yollardan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, elektrikli araçların yaygınlaşması, emisyonların azaltılmasında ve Paris Anlaşması hedeflerine ulaşılmasında büyük önem taşımaktadır. Bu yazımızda iklim hedefleri kapsamında giderek öne çıkan elektrikli araçlarla ilgili güncel gelişmeleri ele alacağız.



ARTAN TALEP



2020 otomotiv sektörü için oldukça zor bir yıl olurken, elektrikli araçlara olan güçlü talebin daha da belirginleştiği bir yıl oldu. Bir konjonktürde, 2020 yılında koronavirüs pandemisi nedeniyle küresel otomobil satışları %16 düşerken, trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil oranı bir önceki yıla göre %41 arttı. Dünya çapında yaklaşık 3 milyon elektrikli otomobil satıldı. Bu rakam bize toplam satışların yaklaşık %5'inin elektrikli otomobiller olduğunu gösteriyor. Elektrikli araçlara talebin en fazla arttığı pazarlar ise Çin ve Avrupa oldu. 2020'de hem Çin'de hem de Avrupa'da yaklaşık 1,3 milyon elektrikli araç satıldı. Bu rakam ABD'deki toplam elektrikli araç satışlarının dört katı.

Özellikle Avrupa'da artış dikkat çekiciydi. Avrupa, Çin'i geçerek ilk kez dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı oldu. Elektrikli otobüs ve kamyon kayıtları da büyük pazarlarda genişleyerek sırasıyla 600.000 ve 31.000 küresel stoka ulaştı. Otomobil üreticileri de bu süre zarfında daha iddialı elektrifikasyon planlarını açıkladılar. 2020'de yeni araç kayıtlarının yaklaşık %90'ını oluşturan dünyanın en büyük 20 araç üreticisinden 18'i, model portföylerini genişletme ve elektrikli hafif hizmet araçlarının üretimini hızla genişletme planlarını açıkladı.



ÖNÜMÜZDEKİ FIRSATLAR



2021'in ilk çeyreğinde küresel elektrikli otomobil satışları, Çin ve Avrupa'daki satışların öncülüğünde 2020'nin aynı dönemine göre yaklaşık %140 arttı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki satışlar da bir önceki yıla göre neredeyse iki katına çıktı. Bu kapsamda sektördeki güçlü büyüme, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından konvansiyonel araçların satışını yasaklayan yasal düzenlemelere, elektrikli araçlara yönelik teşviklere ve elektrikli araç sayısının artmasıyla birlikte pil maliyetlerinin düşmesine dayanmaktadır.

Minibüs ve kamyon pazarında elektrikli araç satışlarının binek araçların gerisinde kalmasına rağmen, teknolojik gelişmeler, kurumsal filo hedefleri, artan hava kalitesi endişeleri ile önümüzdeki birkaç yıl içinde bu segmentin vites değiştirmesi ve elektrifikasyona yönelmesi bekleniyor. şehirlerde ve ülkelerin iklim hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılıklarının artması. Bu kapsamda filo yöneticileri de önümüzdeki yıllarda elektrikli araçların filo kompozisyonlarındaki payına ilişkin olumlu beklentilere sahipler. Anketler, şu anda filo yöneticilerinin yaklaşık üçte ikisinin elektrikli araç satın almayı planladığını gösteriyor.

Değerlendirmeler, pandemi sırasında otomobil endüstrisindeki kademeli düşüş ve elektrikli araçlara olan talepteki artış göz önüne alındığında, geleneksel binek motorlu araçların güneşte geçirdiği günlerin sona erdiğini gösteriyor. Uzmanlar, 2017'de tanık olunan zirveden bu yana geleneksel araçların kalıcı bir düşüşte olduğu konusunda hemfikir.

Orta vadede görünümün değişmesi beklenmiyor. Halihazırda yollarda olan 12 milyon elektrikli binek otomobilin 2025 yılına kadar 54 milyona çıkacağı tahmin ediliyor. Otomobil üreticilerinin taahhütleri, elektrikli şarj istasyonlarının genişletilmesi ve akü kapasitesindeki artışlara eşlik edecek maliyet düşüşleri ile yıllık 2020'de 3,1 milyon olan elektrikli binek araç satışlarının 2025'te 14 milyona çıkması bekleniyor. Bu rakam, 2025'te binek araç satışlarının yaklaşık %16'sının elektrikli olacağı anlamına geliyor. Raporlar, Çin ve Avrupa'nın liderliğini yapacağını gösteriyor. Bu dönemde elektrikli araç satışlarında yol. Avrupa Birliği'nin araç emisyonlarına ilişkin düzenlemelerinin ve Çin'in elektrikli araçlara yönelik kredi teşviklerinin bu konuda oldukça etkili olması bekleniyor. Örneğin,



SORUNLAR



İklim değişikliği söz konusu olduğunda, durum biraz farklıdır. Paris Anlaşması ile belirlenen hedeflere ulaşmak için birçok farklı yatırıma ihtiyaç duyulmaktadır. Küresel olarak, piyasa teşvikleri, orta ve ağır ticari ve ticari araçlarda, hızlı ve yaygın şarj altyapılarının yanı sıra sıfır emisyonlu teknolojileri uygulanabilir ve uygun maliyetli hale getirmek için hala yeterli değil. Özellikle yetersiz finansal destek, değişken işletme maliyetleri ve operasyonel altyapı eksiklikleri gibi sorunlar, büyük filoların araç portföylerini tamamen yenilemelerinin önünde engel olarak gösterilmektedir.



Diğer bir sorun da küresel otomobil pazarının parçalı yapısıdır. Diğer küçük ve orta ölçekli pazarlar, Çin ve Avrupa'nın başını çektiği elektrikli araç dönüşümüne yeterince eşlik edemediğinden, otomobil üreticileri portföylerini tam olarak dönüştüremiyor. Bu pazarlarda yetersiz şarj altyapıları da otomobil üreticilerini zorlayan bir diğer konu. Ayrıca, elektrikli araçların karbon emisyonlarını azaltma potansiyeline tam olarak ulaşması için, elektrik üretiminin karbondan arındırılması, elektrikli araçların güç sistemlerine entegre edilmesi, buna göre şarj altyapılarının oluşturulması ve sürdürülebilir pil üretimi ve geri dönüşümünün geliştirilmesi için önemli küresel ilerlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla otomotiv endüstrisinin iklim değişikliğinin gerektirdiği küresel hareketi kısa sürede hayata geçirmesi oldukça zor görünüyor.



TÜRKİYE ÖN PLANDA



Elektrikli otomobillerin önümüzdeki on yılda yollara hakim olacağı kesin. Ulaşım sektöründe yaşanan değişim, şüphesiz yeşil kalkınma politikalarını benimseyen ülkeler için büyük fırsatlar sunuyor. Deklarasyon açıklandıCOP26 olarak da bilinen 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı kapsamında, ilgili paydaşların 2040 yılına kadar küresel ölçekte binek ve hafif ticari araçların tamamen emisyonsuz olması için çaba sarf etmeye kararlı olduğunu gösteriyor. Özellikle finans sektörü ve çok taraflı kalkınma bankalarının pil teknolojisi ve şarj istasyonları ile üretici ve tüketicilere yönelik teşvikler sunması önümüzdeki dönemde beklediğimiz gelişmeler arasında yer alıyor. Mali kurumlara ek olarak, hükümetler de önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü tüm ülkeler bu dönüşüme destek vermedikçe otomobil üreticilerinin bu pazarlardan çekilmemek için konvansiyonel motorlu araç üretmeye devam etmesi gerekiyor.



Küresel olarak elektrikli araçlara geçişin iklim değişikliğiyle mücadeledeki öneminin ve yaratacağı ekonomik ve sosyal fırsatların bilincinde olan Türkiye, bu küresel dönüşümün öncüsü konumundadır. Ülkenin iklim dostu, herkesin beğenisini kazanan sıfır emisyonlu yerli aracı Togg , bu dönüşümde ne kadar iddialı olduğunu tüm dünyaya gösteriyor.