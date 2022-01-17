Elektrik kablosu çalarken suçüstü yakalandılar
Elazığ’da enerji nakil kablosu çalan hırsızlar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Meşeli köyü yakınlarında devriye görevi sırasında merdiven yardımıyla çıktıkları elektrik direğinde enerji nakil kablosunu kesmeye çalışan 2 şüpheliyi fark etti.
Ekipler, biri direkte bulunan diğeri merdiveni tutan şüphelileri suçüstü yakaladı.
Olay yerinde yapılan aramada kesilmiş yaklaşık 300 metre elektrik kablosu bulundu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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