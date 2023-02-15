Elbistan'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

İlçedeki yaklaşık 30 noktada Trabzon ve Samsun Büyükşehir Belediyeleri ile Karayolları Genel Müdürlüğüne ait iş makineleri molozları bulundukları yerden alarak kamyonlara yüklüyor.

Yıkım çalışmalarının sürdüğü binalarda bazı ev sahipleri, enkazlardan çıkan değerli eşyalarını topluyor.

Bölgede görevli polis ve bekçiler de enkazlardan çıkan çanta, tapu, kimlik ve değerli eşyaları tutanakla kayıt altına alıyor. Binalardan beton örnekleri de alınıyor. Savcılık nezaretinde betonlardan karot örnekleri alınıyor.

Enkaz altından çıkarılan araçlar ise yol kenarlarına bırakılıyor.