Elazığlı depremzedeler, yeni konutlarında

24 Ocak 2020'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ depreminin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

6.8 büyüklüğündeki depremle birlikte binlerce evin ağır hasar gördüğü Elazığ'da, depremzedelerin konut ihtiyacını karşılamak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından 19 farklı yerde yapımına başlanan 20 bin 118 konuttan, 8 bini tamamlandı.

KURA İLE TESLİM EDİLDİ

Bu konutlardan 3 bin 310'u, Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce hak sahipliği süreci tamamlanan depremzedelere Elazığ Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen kura çekimi ile teslim edildi.

Kendilerine teslim edilen konutlarına heyecanla yerleşen depremzedeler, depremin 1. yılını yeni konutlarında karşıladı.

VATANDAŞLAR MUTLU

Depremzede aileler, bir yaşam alanı olarak planlanan, içerisinde iş yeri, cami, fırın, dinlenme alanları, çocuk oyun parkları, spor tesisleri, yürüyüş ve bisiklet yolları gibi sosyal donatıları ve çevre düzenlemesi bulunan konutlarda yaşamını sürdürmekten mutluluk duyuyor.

"ESKİ EVLERİMİZ OTURULACAK GİBİ DEĞİLDİ"

Karşıyaka Mahallesi'nde inşa edilen yeni evine yerleşen Aziz Demirelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yıl önce yaşadıkları depremde oturdukları binanın ağır hasar gördüğünü ve kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Bir gecede evsiz kaldıklarını, "Bundan sonra ne yaparız?" diye düşünürken, devletin tüm imkanlarıyla kendilerine sahip çıktığını ifade eden Demirelli, bir yıl geçmeden yeniden ev sahibi olduklarını belirtti.

"Allah razı olsun, devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, Çevre ve Şehircilik Bakanımızdan. Daha ne olsun, daha ne isteyelim? Eski evlerimiz oturulacak gibi değildi. Buralar site şeklinde, çevre düzenlemesiyle mükemmel konutlar oldu." diyen Demirelli, bu çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

"DEVLETİMİZ O KADAR MÜKEMMEL Kİ HER YERE YETİŞİYOR"

Demirelli'nin eşi Canan Demirelli ise eski evleriyle bugün yerleştikleri ev arasında çok büyük fark olduğunu belirtti.

Devlet sayesinde 50 yaşından sonra mimarisi ve çevre düzenlemesiyle güzel bir evin sahibi olduğunu anlatan Demirelli, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Elazığ'ımıza sahip çıkıyor. Her yerde TOKİ evleri, yeni siteler yapılıyor. Birkaç yıl sonra ben Elazığ'ı düşünemiyorum, müthiş bir kent olacak. Elazığ yıkıldı, deprem her yeri sarstı ama bugün bakıyorum her yer site olmaya başladı. Daha ne yapsın Cumhurbaşkanımız? Türkiye'miz bir deprem bölgesi, her an her yer sallanıyor ancak devlet her yere yetişiyor. Türkiye'miz o kadar güzel, devletimiz o kadar mükemmel ki her yere yardım ulaştırıyor."

"ŞİMDİ ÇOK RAHATIZ"

TOKİ'den ev sahibi olan Güleç Çimen de depremde ağır hasar gören evleri yıkıldığı için mağdur olacaklarını düşünürken devletin kendilerine hem bir yıllık kira yardımında bulunduğunu hem de bir yıl dolmadan yepyeni bir ev sahibi yaptığını kaydetti.

Depreme dayanıklı, konforlu ve asansörlü konutlarında huzur ve güven içinde yaşadıklarını aktaran Çimen, "Evlerimiz eskiydi ve sobalıydı, balkonlarımız sağlam değildi. Şimdi çok rahatız. Devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, Bakanımızdan, emeği geçen bütün herkesten Allah bin kere razı olsun." dedi.

"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"

Depremzede Teslim Salgut, bir yıl önce depremin sarstığı Elazığ'ı devletin yeniden inşa ettiğini dile getirerek, "Allah devletimizden razı olsun, bize lüks evler yaptı. Görüyorsunuz, park ve bahçelerimiz, büyük yollarımız, konutlarımız... Devletimiz olmasaydı bu evleri belki rüyamızda bile göremezdik." ifadelerini kullandı.