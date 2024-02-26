Elazığ'daki göçükte tüm işçiler kurtarıldı!

Elazığ'ın Palu ilçesinde bir krom madeninde göçük meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elazığ'daki maden göçüğünde tüm işçilerin kurtarıldığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elazığ'ın Palu ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte tüm işçilerin kurtarıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda, göçüğün Palu'ya bağlı Kayaönü köyü yakınlarındaki bir krom madeni ocağında sabah 10.00 sularında meydana geldiği belirtildi.

Madenin, Polay Madencilik'e ait olduğu ve ilk aşamada 4 madencinin göçükten etkilendiğinin kaydedildiği paylaşımda, bir madencinin kendi imkanlarıyla göçükten çıktığı aktarıldı.

Paylaşımda, "Olay yerine intikal eden arama kurtarma ekipleri, diğer 3 işçimizi de kurtarmıştır. Olayda bir işçimiz yaralanırken diğer işçilerin sağlık durumları iyidir. Konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Göçükten etkilenen tüm işçi kardeşlerimize acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

"GÖÇÜK ALTINDA İKİ İŞÇİNİN KALDIĞINI DEĞERLENDİRİYORUZ"

Elazığ Valisi Ömer Toraman, saat 10.00 sıralarında Palu ilçesi Kayaönü köyü civarında krom madenine ait bir işletmede göçük meydana geldiği ihbarının alındığını, ekiplerin hızla olay yerine intikal ettiğini söyledi.

Vali Toraman, "Arama kurtarma faaliyetleri süratle başladı. İlk etapta bir işçimiz kurtarıldı. Biraz önce de ikinci işçimizin kurtarıldığı haberini aldık. Şu anda göçük altında 2 işçinin kaldığını değerlendiriyoruz. Onlara da ulaşmak için arama kurtarma ekiplerimiz yoğun şekilde faaliyetlerini sürdürüyorlar." dedi.