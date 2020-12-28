Elazığ’da Tren Kazası: 5 yaralı

Elazığ’da asri mezarlığında karşısındaki bulunan tren yolunda kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaza, taş yüklü kamyonun tren altında kalarak, sürüklemesi ile meydana geldi. Tren, kamyonu yaklaşık 80 metre sürüklerken; kamyonda bulunan 3 kişi ile tren makinisti olduğu belirlenen 2 kişi yaralandı.

Tren kazasında yaralanan 5 kişi Elazığ’daki hastanelerde tedavi altına alınırken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.