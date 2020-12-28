Elazığ’da Tren Kazası: 5 yaralı
Elazığ’da taş yüklü kamyonun trenin altında kalarak sürüklenmesi ile meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Elazığ’da asri mezarlığında karşısındaki bulunan tren yolunda kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaza, taş yüklü kamyonun tren altında kalarak, sürüklemesi ile meydana geldi. Tren, kamyonu yaklaşık 80 metre sürüklerken; kamyonda bulunan 3 kişi ile tren makinisti olduğu belirlenen 2 kişi yaralandı.
Tren kazasında yaralanan 5 kişi Elazığ’daki hastanelerde tedavi altına alınırken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Biraz önce #elazig da olan tren kazası. 1 i ağır 3 yaralı var. Dikkatsizlik nelere sebep oluyor 😢 pic.twitter.com/hOt5DdsCQA— Fatih SASA (@fatihsasa44) December 28, 2020
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