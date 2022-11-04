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Elazığ'da iki grup arasındaki kavgada 3 kişi öldü

 Elazığ’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

Sürsürü Mahallesi İmam Efendi Bulvarı yakınlarında bir iş yerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, tabancayla ateş açılması sonucu 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı kişi, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildiği sırada yolda öldü.

Polis ekipleri, olaya ilişkin 2 kişiyi gözaltına aldı.

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