AjansHaber.com.tr Gündem "Devlet benim diye herkesi tehdit ediyor"

Elazığ'da devlet benim diye vatandaşı tehdit eden kişi Başkan Erdoğan'a şikayet edildi

Elazığlılar, kendilerini 'Devletin adamıyım' diyerek tehdit eden kişiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu söylenenleri tek tek not aldı.

Elazığ depreminin 1'inci yıl dönümü nedeniyle kente giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne bir grup vatandaş geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracını durdurarak kendisiyle iletişim kuran Elazığlı vatandaşlar, bir şahsın tefecilik yaptığını öne sürerek şikayetlerini dile getirdi.

DANIŞMANLARINA SÖYLEDİ

Vatandaşların şikayetlerini dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sıddık Erikli isimli şahsın adını danışmanlarına verdi.

"BEN KÜLLİYE'NİN ADAMIYIM"

Konuşma sırasında kaydedilen videoda vatandaşların Erdoğan'a, "Sıddık Erikli Muş'tan gelmiş. 'Devlet benim. Ben Külliye'nin adamıyım. Her şeyi ben yaparım' diyor. Milletin önüne telsiz koyuyor. 'Ben Külliye ile görüşüyorum' diyor." ifadeleriyle durumu açıkladığı görüldü.

BAKAN SOYLU DA NOT ALDI

O anlarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da not alması dikkatlerden kaçmadı.

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