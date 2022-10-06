Elazığ'da 60 bin kişiye konutları teslim edildi!

Elazığ’da 24 Ocak 2020’de meydana gelen depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalarda sona gelindi.

Kentte ağır hasar alan ve yıkılan evlerin yerine yeni konutlar inşa edildi, yapımı tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim edildi. Depreme dayanıklı ve yatay mimariye uygun olarak inşa edilen 18 bin 524 konutun teslimi gerçekleştirilirken 60 bin kişi de yeni evlerine kavuştu.

Vatandaşlar, yeni yapılan konutların; depreme dayanıklı, temelleri sağlam ve güvenli yapılar olması dolayısıyla hiçbir korku ve kaygı duymadıklarını, rahat olduklarını ve konutlara güvenlerinin tam olduğunu ifade etti.

“Kentte ağır hasar alan ve yıkılan evlerin yerine yeni konutlar inşa edildi, yapımı tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim edildi”

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen konuyla ilgili yaptığı açıklamada:

“Bugün itibarıyla 20 bin 307 konutun hak sahibi için kurasını çektik. Bunların içerisinde de 18 bin 524 konutun da teslimi gerçekleştirildi bütün Elazığ içerisinde. Şu anda 60 bin kişiyi yeni evlerine oturtturmuş durumdayız. İki sene içerisinde başarılmış gerçekten olağanüstü bir çalışmanın sonucu.” ifadelerini kullandı.

Elazığ depreminin ardından yenilenen konutlar, depreme dayanıklı ve yatay mimariye uygun olarak inşa edildi. Sosyal donatıları, parkları, açık ve kapalı otoparklarıyla kent modern bir görünüme kavuştu.

“Sivrice’de ise bölgenin mimari yapısına uygun olarak 305 konut, 86 iş yeri ve bir caminin yapımı 15 ayda tamamlandı”

Depremden en çok etkilenen Sivrice’de ise bölgenin mimari yapısına uygun olarak 305 konut, 86 iş yeri ve bir caminin yapımı 15 ayda tamamlandı.

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, Sivrice ile ilgili olarak “Sivrice, aslında depremin merkeziydi ve oraya müthiş bir proje yapıldı. Gölün kıyısında az katlı, bir-iki katlı, villa tarzı konutlar. Şimdi oranın birinci etaplarını teslim ettik.” diye konuştu.

“Konutlar öncekilere nazaran adeta bir saray”

Elazığ depremi sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde inşa edilen kontlardan memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, konutların öncekilere nazaran adeta bir saray olduğunu ve hayallerindeki evlere kavuştuklarını söyledi.

Vatandaşlar ayrıca yeni yapılan konutların; depreme dayanıklı, temelleri sağlam ve güvenli yapılar olması dolayısıyla hiçbir korku ve kaygı duymadıklarını, rahat olduklarını ve konutlara güvenlerinin tam olduğunu ifade etti.