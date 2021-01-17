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Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ Valisi Yırık, deprem nedeniyle kentte bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.24'te Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Elazığ merkezde meydana gelen depremin, 17 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Vali Kırık: Olumsuzluk bulunmamaktadır

Elazığ Valisi Erkaya Yırık ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 12.24'te Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlattı.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Yırık, "An itibarıyla bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.

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