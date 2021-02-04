El Bab'tan acı haber! Bir asker şehit oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı. Suriye'nin El bab ilçesinden acı haber geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Bakan Soylu yaptığı paylaşımda "Bir kahraman, bir baba... Ay yıldızlı bayrağımız uğruna şehadete uğurladığımız vatan evladı... Suriye Elbab'da Şehit düşen kahraman Jandarma'mız Süleyman Demirel'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.
Bir kahraman, bir baba...— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) February 4, 2021
Ay yıldızlı bayrağımız uğruna şehadete uğurladığımız vatan evladı...
Suriye Elbab'da Şehit düşen kahraman @Jandarma'mız Süleyman Demirel'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.
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