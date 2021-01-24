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El Bab'da terör örgütü YPG/PKK üyesi yakalandı

Terör örgütü YPG/PKK üyesi A.E.M'nin operasyonla gözaltına alındığı bildirildi.

Suriye'nin El Bab kentinde terör örgütü YPG/PKK üyesi gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valiliğin koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen El Bab'da yerel kolluk birimlerince silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, terör örgütü YPG/PKK üyesi A.E.M operasyonla gözaltına alındı

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