El Bab'da terör örgütü YPG/PKK üyesi yakalandı

Suriye'nin El Bab kentinde terör örgütü YPG/PKK üyesi gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valiliğin koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen El Bab'da yerel kolluk birimlerince silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, terör örgütü YPG/PKK üyesi A.E.M operasyonla gözaltına alındı