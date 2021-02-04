El Bab'da şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Demirel'in cenazesi memleketine uğurlandı

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in (42) naaşı, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Asri Mezarlık'a götürüldü.

Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracıyla konvoy eşliğinde tören için Gaziantep Havalimanı'na getirildi.

Burada düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hüseyin Bekmez ve diğer protokol üyeleri ile silah arkadaşları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından cenaze, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan duanın ardından askeri uçakla memleketi Afyonkarahisar'a uğurlandı.