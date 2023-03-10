Ekvador’da ele geçirilen kokain, betona dönüştürülüyor

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlarını arttıran Ekvador hükümeti, ele geçirilen kokaini, inşaat malzemesine dönüştürme amacıyla çeşitli işlemlerden geçirerek, yapı sektörünün kullanımına sunuyor.

Quito kentinde “kapsülleme” adı verilen bir yöntemle kokain, cam, kağıt, son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar çimentoyla karıştırarak binaların inşaasında kullanılıyor. Kokain başta olmak üzere uyuşturucuyla mücadelede yoğun çaba gösteren Ekvador, ele geçirilen uyuşturucuların çevre dostu bir şekilde imha edilmesi için geliştirilen bu yöntemi bölgede kullanan ilk ülke oldu.