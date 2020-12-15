Ekşi Sözlük'te Türk SİHA'larına karalama kampanyası

Skandal içerikleri ile sıkça gündeme gelen Ekşisözlük isimli internet sitesi, her zaman olduğu gibi gerçek yüzünü göstermeye devam ediyor.

Türkiye’nin menfaatine gelişen bütün olaylarda anında aşağılama ve karalama kampanyalarına başlayan sözde sözlük yazarları bu sefer de Ermenistan’da destan yazan, savaşın seyrini değiştiren, teröristlerin korkulu rüyası olan Türk SİHA’larını gündemlerine aldılar.

Felly nurtado nickli sözlük yazarının açmış olduğu “Türk SİHA’larının biraz fazla abartılması” isimli başlıkta skandal ifadeler kullanıldı.

Dünya çapında ses getiren SİHA’lar için, "türkiyelilerin ürettiği sihaların herhangi müthiş bir yanı yok, dünyadaki sıradan cihazlardan biri." ifadeleri kullanıldı.

Bununla kalmayan ve kendisini Türkiyeli olarak tanıtan sözde yazar ifadelerine şöyle devam etti:

"halkların kardeşliğini düstur edinmiş bir türkiyeli olarak saptadığım içler acısı durum.

siha ve iha'lar, drone teknolojisinin bir ürünü. bugün drone'ları evinizde bile yapabilirsiniz birkaç pervane, bir motor ve güçlü bir pil alarak. türkiyelilerin ürettiği sihaların herhangi müthiş bir yanı yok, dünyadaki sıradan cihazlardan biri.

ha keza, savaş karşıtı ve halkların barışı yanlısı bir insan olarak militarizm yelleri estiren bu iha siha mastür…unu fazlasıyla kınıyorum. umarım gelecek dönemde yönetim kadrolarının değişimi ile kaynaklar eğitim, sanat ve kültüre, halkların barışına yönlendirilir."

Başlatılan bu karalama kampanyasına destek olan yazarlar da olduğu görüldü.