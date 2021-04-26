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Ekrem İmamoğlu'nun teravih gafı

İBB Başkanı İmamoğlu, canlı yayında bir gafa imza atarak 20 rekatlık teravih namazının 40 rekat olduğunu söyledi.

İBB TV'nin geçtiğimiz gün konuğu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

Programda Osmantan Erkır’ın moderatörlüğünde geçmişten günümüze Ramazan gelenekleri konuşuldu.

Programın ilerleyen saatlerinde konu, Itri'nin tekbir eserinden teravih namazlarına geldi.

40 REKAT...

Programda Sühedan Çetin'in ney dinletisi sonrası, konuşan Ekrem İmamoğlu, dinletilen eserlerin Ramazan ayında kılınan 20 rekatlık teravih namzanı hatırlattığını belirtmek isterken, yanlış rekat sayısı vererek şu ifadeleri kullandı;

"Zordur tabii çocukken teravih namazı, kolay değildir 40 rekat kılacaksınız. İbadetin de içinde var aslında onunla beraber teravihi hatırlatıyor. Kimse bize bu Itri'nin bestesidir demiyor. Yani sanki o bir müezzinin ağzından çıktı da biz de ona uyduk gibi. Ama aslında sizi alır götürür."

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