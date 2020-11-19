Ekrem İmamoğlu'nun 500 günlük performansı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 Yılı Performans ve Yatırım Programları ile Mali Yılı Bütçesi İBB Meclisi'nde görüşüldü.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi geçen yıl 23 Haziran'da göreve gelmesinin ardından bir buçuk yılı geride bıraktı.

Seçim kampanyası boyunca sayısız vaatlerde bulunan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve gelmesinin ardından vaatlerinin tam tersini yaptı.

İmamoğlu göreve geldiği günden itibaren yaptığı işçi kıyımları, zamlar ve tatillerle gündemden düşmedi.

Göreve gelmeden önce “hayatı ucuzlatacağız” ve “hiçbir emekçi kardeşimin işine son vermeyeceğim” vaatlerinde bulunan İmamoğlu verdiği sözleri tutmadı.

İstanbul’da ulaşıma, suya, İSPARK’a fahiş zamlar yapan İmamoğlu, yaptığı işçi kıyımlarıyla da binlerce emekçiyi ekmeğinden etti.

İşte İmamoğlu'nun 500 günlük karnesi:

1) Seçim öncesi vaat edilen ücretsiz internet hizmeti verilen nokta sayısı 7 bin 500 iken 2020 senesinde internet hizmeti verilen nokta sayısı 3 bin 800, 2021 hedefi ise 3 bin 900 nokta

2) İBB yönetiminin 'Engelleniyoruz' açıklamalarına da tablolarla yalanlama geldi.

Konu hakkında yorum yapan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Bana engellenen bir tane projenizi gösterebilir misiniz? Bir tane gösterin hatta yarım proje gösterin onu da kabul edeceğim. Gösteremezsiniz. Sizi hükümetimiz engellemiyor bunu zaten siz kendiniz bütçede yalanlıyorsunuz. 30.09.2020 tarihi itibariyle bütçe gerçekleşme sayıları, öz kaynaklarda gerçekleşme oranı ilk 9 ay için %18. Merkezi hükümetten alınan payın gerçekleşme oranı % 67. Bu demektir ki yıl sonu itibariyle özkaynak gerçekleşme oranınız % 50'nin altında olacakken merkezi hükümetten gelen geliriniz ise % 100'ü geçecektir. Hükümetimizin engel olduğu projeniz hangisidir. Sizi engelleyen yok, ancak bahaneniz çok" ifadelerini kullandı.

3) CHP'li İBB 2021 bütçesinin deprem çalışmalarında da sınıfta kaldı.

4) İmamoğlu ve ekibinin depremle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na kentsel dönüşüm planlarının iptali dışında hiçbir müracaatı olmadı.

5) Deprem bütçesi 6 kat küçültüldü!

6) 2018 senesinde İBB bütçesinin % 17,5’u yani 3.400.000.000 TL’si raylı sistemler yatırımına ayrılmışken, 2021 senesinde bu oran % 9’a yani 2.687.242.000 TL’ye düşürüldü.

8) 2019 senesinde İBB’nin hedefi yıllık 4 bin 456 araçlık otopark yapmaktı. 2020 senesinde bu 2 bin 500’e çekildi. 2021 senesi için de yine 2 bin 500 araçlık bir hedef konulmuş. Oysa İmamoğlu, seçim sürecinde yıllık 20 bin, 5 yılda ise 100 bin araçlık otopark yapacağının sözünü vermişti. Peki böyle giderse, başkan bu performansla verdiği sözü kaç senede yerine getirebilir?

9) İmamoğlu, 15 adet Yaşam Vadisi vaat etmişti. Oysa performans programında buna dair bir şeye rastlanmadı.

10) İBB Başkanı mayıs ayında Sosyal Yardım Ödeneği bütçesini % 3'ten % 15'çıkartmak istediğine dair bir teklif sunmuştu. Fakat bütçede sosyal yardım % 2’ye düşürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 Yılı Performans ve Yatırım Programları ile Mali Yılı Bütçesi'nin görüşüldüğü İBB Meclisi'nde konuşan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "İstanbul’un geçtiğimiz 500 günde nasıl yönetildiğinin, daha doğrusu nasıl yönetilemediğinin kısa bir hatırlatmasını yapmak istiyorum" diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü, "İstanbul’un ilk 500 günü maalesef 'iletişim illüzyonları' ile geçmiştir. Kalıcı hizmetler yapmak yerine, '-mış' gibi yapılmıştır. Çok büyük vaatlerle göreve gelen Sayın Başkan'ın 500 günde tüm enerjisini iletişim illüzyonlarına ayırdığı görülmüştür. Belediyenin kurumsal iletişim birimleri öyle bir noktaya gelmiştir ki, artık yalanları kurumsallaştırmaya başlamışlardır"