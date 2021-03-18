Ekrem İmamoğlu'ndan kendisine tepki gösteren gazi yakınına tehdit: Seni araştırı bulurum
Edirnekapı Şehitliği’ne düzenlenen Çanakkale Şehitleri’ni anma töreninde gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdi. İmamoğlu, gazi yakınını "seni araştırır bulurum" diye tehdit etti.
Edirnekapı Şehitliği’nde Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.
Törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şehit mezarlarını ziyaret ederken, gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişinin tepkisiyle karşılaştı.
"BURASI BULDAN İLE AĞAÇ DİKTİĞİN PARK DEĞİL"
Gazi yakını olduğunu söyleyen kişi; "Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin hatıra ormanı değil başkan. Daha Gara şehitlerinin 40’ı çıkmadı. Hangi yüzle geliyorsun buraya." sözleriyle tepki gösterdi.
İmamoğlu'ndan vatandaşa tehdit: "Seni bulurum"— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 18, 2021
Edirnekapı Şehitliği’ndeki anma törenine katılan İBB Başkanı İmamoğlu, Pervin Buldan paylaşımı nedeniyle kendisine tepki gösteren bir vatandaşı "hadsizlik yapma. Seni araştırır bulurum" sözleriyle tehdit etti#18MartÇanakkaleZaferi pic.twitter.com/KtNi48FO21
"SENİ ARAŞTIRIR BULURUM BEN MERAK ETME"
Ekrem İmamoğlu, kendisine tepki gösteren gazi yakınına; "Sonra konuşuruz. Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun. Seni araştırır bulurum ben merak etme." diye yanıt verdi.
Gazi yakını olduğunu söyleyen kişi güvenlik görevlilerince alandan uzaklaştırıldı.
Yorumlar