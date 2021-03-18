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Ekrem İmamoğlu'ndan kendisine tepki gösteren gazi yakınına tehdit: Seni araştırı bulurum

Edirnekapı Şehitliği’ne düzenlenen Çanakkale Şehitleri’ni anma töreninde gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdi. İmamoğlu, gazi yakınını "seni araştırır bulurum" diye tehdit etti.

Edirnekapı Şehitliği’nde Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

Törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şehit mezarlarını ziyaret ederken, gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişinin tepkisiyle karşılaştı.

"BURASI BULDAN İLE AĞAÇ DİKTİĞİN PARK DEĞİL"

Gazi yakını olduğunu söyleyen kişi; "Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin hatıra ormanı değil başkan. Daha Gara şehitlerinin 40’ı çıkmadı. Hangi yüzle geliyorsun buraya." sözleriyle tepki gösterdi.

"SENİ ARAŞTIRIR BULURUM BEN MERAK ETME"

Ekrem İmamoğlu, kendisine tepki gösteren gazi yakınına; "Sonra konuşuruz. Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun. Seni araştırır bulurum ben merak etme." diye yanıt verdi.

Gazi yakını olduğunu söyleyen kişi güvenlik görevlilerince alandan uzaklaştırıldı.

 

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