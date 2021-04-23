Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü'ne yönelik skandal sözler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Taksim’de düzenlenen töreni şov alanına dönüştürdü.

23 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla hatırlatan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu da yanına alan İmamoğlu, Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki 23 Nisan töreninde İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'ya yönelik skandal ifadeler kullandı. Tören sonrası açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Büyükşehir Belediyesi burada. Beyoğlu Belediyesi'yle çelenk koyma töreni yapıyorsun. Paran yoksa valilikten iste, yoksa büyükşehirden iste. Zavallı" ifadelerini kullandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Taksim'de düzenlenen törende gergin anlar yaşandı. İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenleyen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'ya skandal ifadelerle tepki gösterdi.

"PARAN YOKSA BÜYÜKŞEHİRDEN İSTE"

Törenin ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile bir süre sohbet eden İmamoğlu, "Büyükşehir Belediyesi burada. Beyoğlu Belediyesi'yle çelenk koyma töreni yapıyorsun. Paran yoksa valilikten iste, yoksa büyükşehirden iste zavallı" şeklinde konuştu.

"BU ZAVALLILIK"

Açıklamasının devamında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü için "Zavallı" ifadesini kullanan İmamoğlu, şöyle devam etti: "Sabahın köründe yapıyorsun, zaten sokağa çıkma yasağı var. Bari 10.00'da yap. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün faaliyeti değil ki… 23 Nisan'la ilgili birkaç cümle etsene. Milli egemenlikle ilgili, çocuklarla ilgili…Zavallı, bu zavallılık yani...Hadsiz bir bayram töreni yaptı."