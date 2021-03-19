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Ekrem İmamoğlu'na tepkiler dinmiyor

Gazi yakınının kendisini eleştirmesine "Seni araştırır bulurum ben merak etme" şeklinde yanıt veren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkiler dinmiyor.

Cuma namazı çıkışında İmamoğlu'na seslenen bir vatandaş, "Başkan buldunuz mu dünkü adamı? Başkanım camide şov yapmayın." diye seslendi.

Edirnekapı Şehitliği’nde dün düzenlenen Çanakkale Şehitleri’ni anma töreninde gazi yakını bir kişi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, "Daha Gara şehitlerinin 40’ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" diyerek tepki gösterdi.

İmamoğlu ise "Seni araştırır bulurum ben merak etme" diye yanıt verdi. Bu yanıtın üzerine İmamoğlu'na tepkiler yükseldi.

"BAŞKAN BUL BENİ..."

İBB Başkanının o sözlerini yüzüne karşı eleştiren bir vatandaş, cuma namazı çıkışında İmamoğlu'nun yanına gitti. İmamoğlu'nun camide şov yaptığını söyleyen kişi, "Başkan buldunuz mu dünkü adamı? Başkanım camide şov yapmayın. Başkan bul beni..." ifadesini kullandı.

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