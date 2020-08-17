Yaptığı tatillerle sık sık gündeme gelen ve partisi içerisinde de tatırşmalara neden olan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kez anma töreni için gittiği Nevşehir'de konakladı.

YİNE FIRSATI KAÇIRMADI

Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 749'uncu yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine giden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yine fırsatı kaçırmadı.

İmamoğlu, gittiği Nevşehir'de hafta sonu ziyaretini tatiline çevirdi. İmamoğlu'nun Ürgüp'te Sinasos Paleca Cave Hotel'de konakladığı ve bölgeyi gezdiği öğrenildi.