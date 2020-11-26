Ekrem İmamoğlu taksicilerin üzerine yürüdü
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, taksiciler toplantısı öncesi vatandaşların hışmına uğradı. Sinirlerini hakim olamayan İmamoğlu, "Sen kimi yuhalıyorsun?" diyerek korumalarıyla birlikte vatandaşların üzerine yürüdü.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile bir grup taksici arasında gerginlik yaşandı. UKOME Toplantısı'na giren İmamoğlu, taksicilerle kısa bir süre konuştuktan sonra içeri girerken yuhalanınca geri dönüp taksicilerin üzerine yürüdü.
İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen UKOME toplantısına giremediklerini öne süren bir grup taksici, kapı önünde Ekrem İmamoğlu ile görüşmek istedi. İmamoğlu ile yeni taksi plakası kararını protesto eden grup arasında tartışma çıktı.
İmamoğlu içeri girerken gruptakiler protestosunu sürdürdü. Bunun üzerine tekrar dışarı çıkan İmamoğlu taksicilere tepki gösterdi. İmamoğlu tartışmanın ardından içeriye girdi. Toplantıya alınmayan taksiciler ise uzaklaştı.
"Sen kimi yuhalıyorsun? Hanginiz yuhladı?"— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 26, 2020
🔹CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, taksiciler toplantısı öncesi vatandaşların hışmına uğradı. Sinirlerini hakim olamayan İmamoğlu, "Sen kimi yuhalıyorsun?" diyerek korumalarıyla birlikte vatandaşların üzerine yürüdü. pic.twitter.com/rKricyvxbv
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