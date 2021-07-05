Ekonomik krizin pençesindeki Yunanistan adaları satılığa çıkardı

2009'da başlayan ve bu zamana kadar gelen Yunanistan'daki ekonomik kriz, Atina yönetimini zor durumda bırakıyor. AB ile yapılan mali ve By-Pass anlaşmalarıyla ekonomilerini ayakta tutmaya çalışan Yunanistan, 2021 yılında pek çok geri ödeme ile karşı karşıya.

Yapılan anlaşmaların karşılığını vermek için nakit arayışına giren Atina, son çareyi adalarını satışa çıkartmakta buldu.

ADALARI SATIŞA ÇIKARDILAR

Daha önce 2015 ve 2017 yıllarında da pek çok adayı satışa çıkartan Atina yönetimi, bu yöntem ile nakit akışını sağlamayı planlıyor.

Yunan Greek City Times'dan Natalie Martin tarafından kaleme alınan haberde Yunanistan, Türkiye sınırının hemen yanı başında bulunan adaların da yer aldığı satış listesinde irili ufaklı 6 adanın satışa çıkarıldığını duyurdu. Küçük adaların satış fiyatının 2 buçuk milyon euro kadar olduğu ifade edildi.

Satışa çıkarılan adalar arasında Türkiye sınırının yakınındaki İskiri yakınlarındaki Rinia adası dikkat çekiyor.

MİLLİYET FARK ETMİYOR

Satın alma noktasında açıklanan şartlar ise dikkat çekici. Özellikle vurgulanan detaylar arasında, satın alacak olan kişinin milliyetinin herhangi bir önem teşkil etmediği ifade edildi.

Satışa çıkartılan adalar şu şekilde:

Rinia-550,000 m2

Aziz Athanasios-10,811 m2- 2,200,000€

Trinity adası-48 562.2771 m2

Nissos Makri-993,900 m2

Kato Antikeri adası-1 100 744.95m2

Çamada-218 530.247m2-2,500,000€