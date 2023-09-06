Ekonomide yeni yol haritası belli oluyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Orta Vadeli Program'ı açıklıyor

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

İçişleri Bakanlığımız, AFAD'ımız, valiliklerimiz ve diğer kurumlarımız su baskınlarından olumsuz etkilenen insanlarımızın sıkıntılarının giderilmesi için yoğun bir şekilde çalışıyor.

28 Mayıs'ın üzerinden geçen 102 güne rağmen birileri hâlâ kavga ve iç çekişmelerden başlarını dahi kaldıramazken biz işimizi yapıyor, Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretmeye odaklanıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Türkiye’nin nasıl büyük kazanımlar elde ettiğini her gün çok daha iyi görüyor ve idrak ediyoruz.