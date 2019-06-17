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Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın 'Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'nin detaylarını açıkladı

Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın, "Enflasyona Endeksli Konut Kredisiyle enflasyonda gelecekte düşüş bekleyen ve alımını erteleyen müşterilerin taleplerini öne çekmek istedik." dedi.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın 'Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'nin detaylarını açıkladı

Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın, "Enflasyona Endeksli Konut Kredisiyle enflasyonda gelecekte düşüş bekleyen ve alımını erteleyen müşterilerin taleplerini öne çekmek istedik." dedi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:44
Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın 'Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'nin detaylarını açıkladı

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, AA Finans Masası'nda soruları yanıtladı.

Aydın, "Enflasyona Endeksli Konut Kredisiyle enflasyonda gelecekte düşüş bekleyen ve alımını erteleyen müşterilerin taleplerini öne çekmek istedik. Kredi faiz oranı son açıklanan TÜFE'ye bankamızca belirlenen aylık 0,19 marjın eklenmesiyle hesaplanacak." dedi.

Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ile alınacak evin sıfır da ikinci el de olabileceğini belirten Hüseyin Aydın, şunları söyledi:

"Enflasyona Endeksli Konut Kredisi uygulamasını bugün deklare ettik, hemen bugün başvuruları almaya başlıyoruz. Bugün deklare ettik, hemen bugün başvuruları almaya başlıyoruz.

Bütün hesap kitap ortada, Türkiye'de sorunlu kredilerin toplam krediye oranı yüzde 4.

Ekonomi Değer Kredisi Paketi 25 milyar TL büyüklüğünde. KOBİ'lerimize 20 milyon TL'ye, KOBİ dışı firmalara 50 milyon TL'ye kadar kredi kullandırabileceğiz."

Aydın, "Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu kefaleti kapsamında kullandırılan kredilerde yüzde 2 kefalet komisyonu dışında hiçbir masraf alınmayacak." dedi.

"Türk bankacılık sistemi yurt dışından aldığı kredi ve sendikasyonların tamamını zamanında ödemiştir." ifadesini kullanan Aydın, "Türk bankacılık sisteminin teknolojik altyapısı dünyayı geçmiş durumda, insan kaynağı da iyi ve iyi bir rekabet ortamı var. Türk bankacılık sistemi Türkiye'nin büyümesine bugün de yarın da katkı vermeye devam edecektir." diye konuştu.

Aydın, "Türk bankacılık sistemi sağlıklıdır ve güçlüdür." dedi.

Anahtar Kelimeler:
ZiraatBankasıGenelMüdür
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