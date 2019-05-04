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Yeni mühimmatlar 'bir taşla iki kuş vuracak'

TÜBİTAK SAGE Müdürü Okumuş "SERT-82, 1 metrelik betonu; SARB-83, 1,8 metrelik betonu delebilecek. Seri üretimi tamamladıktan sonra TSK envanterine alınabilir, ihracat potansiyeli olan ürünler bunlar." dedi.

Yeni mühimmatlar 'bir taşla iki kuş vuracak'

TÜBİTAK SAGE Müdürü Okumuş "SERT-82, 1 metrelik betonu; SARB-83, 1,8 metrelik betonu delebilecek. Seri üretimi tamamladıktan sonra TSK envanterine alınabilir, ihracat potansiyeli olan ürünler bunlar." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
04 Mayıs 2019 Cumartesi 12:58
Yeni mühimmatlar 'bir taşla iki kuş vuracak'

Türk savunma sanayisi tarafından yeni geliştirilen delici bombaların hem yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine katılması hem de sektörün ihracatına katkıda bulunması hedefleniyor.

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) ürün ve kabiliyetlerini sergiledi.

TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarda mevcut mühimmatlarını, bunların geliştirmelerini ve yeni ürünlerini tanıttıklarını söyledi.

Fuarda, lansmanını yaptıkları ve seri üretime geçmeye hazır ürünlerinin, devam eden projelerin aşamalarının anlatıldığı örneklerin yer aldığını anlatan Okumuş, ürün portföylerinde yer alan alt bileşenleri, sistem projelerini sektörün incelemesine sunduklarını paylaştı. Okumuş, IDEF'19'un oldukça yoğun geçtiğini ve gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirtti.

IDEF'19'da, Mk-82, Mk-83 gibi uçaktan atılan mühimmatlarla eşdeğer geometride; kanatlı güdüm kiti, hassas güdüm kitiyle kullanılacak SERT-82 ve SARB-83'ü ilk kez tanıttıklarına işaret eden Okumuş, söz konusu mühimmatlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bunların temel özelliği delici, sert hedefler için kullanılacak olmaları. Mağaralar, uçak pistleri, hangarlar, sığınaklar, barajlar gibi öncelikli hedeflere yönelik geliştirildi.

SERT-82, 1 metrelik betonu delebilecek. Betonu deldikten sonra içindekileri de imha etme özelliğine sahip olacak. SARB-83 de 1,8 metrelik betonu delip içindekileri imha edecek. Bunlar farklı harp başlığı özelliği ile termobarik patlayıcılarla kullanılabilecek yeni nesil mühimmatlar. Kuvvetlerimize, kuvvet komutanlarımıza da anlattık, kendilerinin de beklediği ürünlerdi. Kısa zamanda seri üretimle envantere gireceğini umuyoruz.

Zaten bu çalışmalar belli talep sonucu ortaya çıkıyor. TÜBİTAK SAGE olarak savunma sanayisinin en büyük tasarım ofisiyiz, Ar-Ge merkeziyiz. Biz geliştiriyoruz, seri üretimi de bu konudaki profesyonel firmalarımıza devrediyoruz. Seri üretimi tamamladıktan sonra TSK envanterine alınabilir, ihracat potansiyeli olan ürünler bunlar. Türk savunma sanayisinde ihracat konusunda son yıllardaki ivmemizi artıracaklarını düşünüyoruz."

SERT-82 ve SARB-83, yer altı ve üstündeki hedeflere karşı kullanılmak üzere beton delici mühimmat olarak tasarlandı. Harp başlığı teknolojisine sahip SARB-83, ön delici tasarımında kullanılan önceden şekillendirilmiş parçacıklarla ikincil hedeflere karşı yüksek etkinlik gösterecek.

Mühimmatlardan SERT-82, 241; SARB-83, 415 kilogram ağırlığa sahip bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Mühimmat
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