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Volkswagen ilk yarı yıl mali sonuçlarını duyurdu

Şirket, yılın ilk 6 ayında 2018'in aynı dönemine göre vergi öncesi karını yüzde 6,5 artışla 9,6 milyar avroya çıkardı.

Volkswagen ilk yarı yıl mali sonuçlarını duyurdu

Şirket, yılın ilk 6 ayında 2018'in aynı dönemine göre vergi öncesi karını yüzde 6,5 artışla 9,6 milyar avroya çıkardı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:28
Volkswagen ilk yarı yıl mali sonuçlarını duyurdu

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu, yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 4,9 artışla 125,2 milyar avro gelir elde ederken, vergi öncesi karını yüzde 6,5 yükselişle 9,6 milyar avroya çıkardı.

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran ve merkezi Wolfsburg'da olan Volkswagen Grubu, yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, geçen yılın ilk 6 ayında 119,4 milyar avro gelir elde eden Volkswagen, 2019'un aynı döneminde yüzde 4,9 artışla gelirini 125,2 milyar avroya çıkardı. Volkswagen'in vergi öncesi karı da yüzde 6,5 artışla 9,6 milyar avro oldu.

Küresel otomotiv sektöründeki zor koşullardan dolayı Volkswagen'in tüm birimlerindeki satışların geçen yıla göre yüzde 2,8 düşerek 5,4 milyon araç seviyesine inmesine karşın gelir ve karındaki artış dikkati çekti.

Spor otomobillere olan talebin artması ve dizel skandalı için daha az kaynağın ayrılması şirketin bilançosunu olumlu etkiledi.

Alman şirket, bu yıl gelirlerinin yüzde 5 artmasını bekliyor.

Anahtar Kelimeler:
Wolkswagen
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