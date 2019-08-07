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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Kurban Bayramı için ulaşımda tüm önlemlerimizi aldık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla milyonlarca vatandaşın yola çıkacağını anımsatarak, "Yollarda yaşanacak yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demir yollarında tüm önlemlerimizi aldık." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Kurban Bayramı için ulaşımda tüm önlemlerimizi aldık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla milyonlarca vatandaşın yola çıkacağını anımsatarak, "Yollarda yaşanacak yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demir yollarında tüm önlemlerimizi aldık." dedi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:06
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Kurban Bayramı için ulaşımda tüm önlemlerimizi aldık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA muhabirine, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 9 Ağustos akşamı itibarıyla milyonlarca vatandaşın yollara çıkmasını beklediklerini söyledi.

Kara yolları başta olmak üzere demir, deniz ve hava yollarında tüm önlemleri aldıklarını belirten Turhan, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından bayram dolayısıyla Ankara-İstanbul-Ankara arasında işletilen YHT'lerde günlük 16 olan sefer sayısının 18'e çıkarıldığını anımsattı.

Yolcu talebinin karşılanması için ilave YHT seferleriyle yolcu kapasitesi 2 bin 500 kişiye çıkarıldığını anlatan Turhan, "YHT seferleri Ankara'dan saat 11.15'te, İstanbul Söğütlüçeşme'den saat 17.00'de hareket edecek." diye konuştu.

Turhan, TCDD Taşımacılık tarafından ek YHT seferlerinin yanı sıra bölgesel ve ana hat trenlerinin de kapasitelerinin ilave vagonlarla artırıldığını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Bölgesel ekspreslerde 15 bin ilave koltuk ile konvansiyonel trenlerde 28 bin 500 koltukluk kapasite artışı sağlandı. İlave vagonlarla İzmir Mavi Tren, Konya Tren ile Doğu, Güney Kurtalan, Van Gölü, Erciyes, Toros, Fırat ve Pamukkale ekspreslerinin kapasitesi 13 bin 500 kişi artırıldı. Ayrıca yataklı vagonlarda da 120 yataklık kapasite artışı sağlandı."

"FSM Köprüsü'ndeki çalışmalar bayrama yetişti"

FSM Köprüsü’nde 27 Haziran'da üst yapı ve derz onarım çalışmalarına başlandığını belirten Turhan, köprüdeki çalışmaların iki aşamada ve toplam 52 gün sürede bitirilmesinin planlandığını söyledi.

Turhan, köprüdeki çalışmanın, Kurban Bayramı'nda vatandaşların mağdur olmaması için hızlandırıldığını bildirerek, 24 saat esasına göre çalışılması ve hava koşullarının uygun gitmesi, çalışmaların öngörülen süreden önce bitirilmesinde etkili olduğunu kaydetti.

Köprüdeki çalışmanın birinci aşamasının 17 günde, ikinci aşamasının 14 günde tamamlandığını dile getiren Turhan, söz konusu çalışmanın uzun süreli son çalışma olduğunun altını çizdi.

İleriki yıllarda ihtiyaç duyulması halinde, yapılacak üst yapı onarımlarında trafiğin en az seviyede etkilenmesi için sadece en üst tabakanın yani 2,5 santimetre taş mastik asfaltın yenilenmesinin yeterli olacağına işaret eden Turhan, "Böylece İstanbul trafiğinin köprü üst yapı onarımlarından en az seviyede etkilenmesi sağlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Trafikte yüzde 60-70 artış bekliyoruz"

Hava ve deniz yollarında da ek seferlerin konulduğunu ve yol güvenliği önlemlerinin artırıldığını vurgulayan Turhan, tüm bayramlarda olduğu gibi Kurban Bayramı süresince de özellikle gidiş ve dönüş tarihlerinde trafiğin yüzde 60-70 artış göstermesini beklediklerini bildirdi.

Turhan, bayram trafiğinde yollarda yaşanacak yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demir yollarında tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, şöyle devam etti: 

"Bayram tatili süresince KGM sorumluluğu altındaki güzergahlarda devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları asgari seviyede tutulacak. Hava ve yol şartları takip edilerek, değişen ve gelişen şartlara göre gerekli tedbirler hızla alınacak. Yapım, bakım, onarım gibi nedenlerle şerit sayısında eksilme bulunan yollar gözden geçirilerek, mümkün olan şeritlerin tamamı trafiğe açılacak. Amacımız, yol kusurlu kazaların önüne geçmek. Şu da bir gerçek ki trafik kazalarının yaklaşık yüzde 90'ı sürücü hatası kaynaklı. Bu nedenle vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarmak istiyorum."

Turhan, vatandaşların yola çıkmadan önce yol durumu hakkında bilgi alması gerektiğine dikkati çekerek, "Vatandaşlarımız, KGM web sitesinde yer alan güzergah analizi programını kullanabilirler. Bu programla en uygun güzergah ve alternatif yolların yanı sıra kapalı ve çalışma yapılan yolları da öğrenebilirler. Ücretsiz Alo 159 hattından yol durumlarına ilişkin de bilgi alabilirler." dedi.

"Kimsenin bayramını acıya dönüştürmeyin"

Turhan, amaçlarının vatandaşın bölünmüş yollar, YHT'ler, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış havalimanlarıyla sevdiklerine kavuşması olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var. Her zaman uymamız gereken trafik kurallarına bayram gibi yoğun zamanlarda daha da özen göstersinler, kimsenin bayramını acıya dönüştürmesinler. Bu vesileyle kazasız, belasız günler diliyor, herkesin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Anahtar Kelimeler:
UlaştırmaBayram
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