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'Uçan araba' yarışına Türkiye de katıldı

Türkiye, milli uçan araba projesiyle söz konusu teknoloji üzerinde çalışan ülkeler arasına girdi. "Cezeri" adı verilen arabanın, 17-22 Eylül'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST'te uçurulması hedefleniyor.

'Uçan araba' yarışına Türkiye de katıldı

Türkiye, milli uçan araba projesiyle söz konusu teknoloji üzerinde çalışan ülkeler arasına girdi. "Cezeri" adı verilen arabanın, 17-22 Eylül'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST'te uçurulması hedefleniyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:44
'Uçan araba' yarışına Türkiye de katıldı

Savunma sanayisi ve havacılıkta kazandığı deneyimleri her geçen gün artıran TürkiyeBaykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın kamuoyuyla paylaştığı milli uçan araba projesiyle bu teknoloji üzerinde çalışan ülkeler sınıfında yer aldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ABD ve Japonya başta olmak üzere birçok ülke uçan araba teknolojisi üzerinde çalırken, Airbus ve Boeing gibi büyük küresel şirketler de bu alandaki çalışmalara yoğunlaşıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini de yürüten Bayraktar'ın açıkladığı "Cezeri" isimli uçan araba projesi, Türkiye'yi bu alanda çalışan ülkeler arasına soktu.

Bayraktar, yaklaşık 8 aydır uçan araba projesi üzerinde çalışıldığını, donanım, yazılım geliştirme ve motor itki sistemi test faaliyetlerinin devam ettiğini kaydetti.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünyadaki yeni hedefin uçan arabalar olduğunu belirterek, "Son 10 yılda 130 farklı elektrikli dikey iniş-kalkış konsepti geliştirildi. Dünyada halen bu alanda çalışan 200'e yakın teknoloji girişimi mevcut. Airbus'tan Boeing'e kadar birçok büyük şirket ve teknoloji girişimi geleceği kaçırmamak için şimdiden hazırlanıyor. Bugüne kadar girişim sermayeleri bu alana 1 milyar dolardan fazla yatırım yaptı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk milli uçan araba projesi olan Cezeri'nin, prototip üretiminin tamamlanması durumunda 17-22 Eylül'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST'te uçurulması hedefleniyor.

Dünya devlerinin yeni hedefi

Türkiye'nin Cezeri ile önemli bir adım attığı uçan araba teknolojisi, havacılık alanında faaliyet gösteren küresel firmaların önemli çalışma alanları arasında yer alıyor.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, geçen yıl "Opener" şirketince pilot ehliyetine gerek duyulmadan kullanılabilecek uçan araba tanıtıldı.

"BlackFly" adı verilen araba, saatte 100 kilometre hızla tek seferde 40 kilometre yol alabiliyor.

Dikey kalkış ve iniş teknolojisini de içeren "BlackFly"'ın üretimine 2020 yılına kadar başlanacağı açıklandı.

Geçen yıl uçan araba projesinin çalışmalarına başlayan Japonya'da, aralarında Uber, Japonya Hava Yolları, Boeing, NEC, Toyota, ANA ve Yamato'nun da olduğu 20 şirket üretim için bir araya geldi.

Projenin yol haritasına göre, uçan arabanın 2023 yılında yük taşımasına, 2030'larda ise nüfusun yoğun olduğu yerlerde insan taşımacılığına başlaması hedefleniyor.

Airbus ve Boeing iddialı

Havacılığın önemli küresel firmalarından Airbus ve Boeing de uçan araba teknolojisine odaklanmış durumda.

Airbus, 2017'de "Pop.Up" adında otomobil ve insansız hava aracı karışımı yeni bir araç yapacağını duyurdu.

Boeing ise uçan araba projesini gerçekleştirmek için Kitty Hawk şirketiyle anlaşmaya vardığını açıkladı.

Elektrikli araç şirketi Tesla'nın sahibi Elon Musk da Twitter hesabından, uzun süredir üzerinde çalıştıkları uçan araç Model S'yi 2022 yılında kullanıma sunacaklarını belirtmişti.

Slovakya'dan güçlü atak

Slovakya merkezli bir teknoloji şirketince geliştirilen "AeroMobil" ise uçan araba alanındaki iddialı projeler arasında yer alıyor.

Yakın zamanda seri üretimi planlanan araba 3 dakikada uçuşa hazır hale gelirken, karada saatte 150, havada 750 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Gelecek yıl satışa hazır hale getirilmesi beklenen "AeroMobil", Google'ın kurucusu Larry Page tarafından da destekleniyor.

Malezya da uçan araba projelerinin ilgi gördüğü ülkeler arasında yer alıyor. Malezya Girişim ve Kalkınma Bakanı Rıdvan Yusuf, uçan araç projesine hem ülke çapında hem uluslararası alanda çok olumlu tepkiler geldiğini belirterek, "Malezya'da yaygın kullanılan elektronik taksi uygulaması Grab da uçan otomobille ilgileniyor. Uçan otomobiller sadece toplu taşıma ve nakliye gibi sektörlerde kullanılacak." ifadelerini kullanmıştı.

Bir asırlık hayal

Uçan araba tasarımlarının tarihi 100 yıl öncesine kadar uzanıyor. Prototip aşamasına gelen ve ilk uçuşu gerçekleştirilen araba yaklaşık 70 yıl önce kayıtlara geçen "AeroCar" oldu.

Robert Fulton Jr. tarafından ABD'de tasarlanan bir uçan araba prototipini gören Tasarımcı Moulton Taylor, Fulton'ın tasarımındaki eksiklikleri ele alarak "Aerocar"ı tasarladı ve uçurdu.

Tasarım ve test aşamaları 3 yıl süren ve 1949 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren "Aerocar", tarihin gerçek anlamda ilk uçan arabası olarak kayıtlara geçti.

Uçuş modunda saatte 180 kilometre hız yapabilen araç, 1956 yılında Sivil Havacılık İdaresinden (CAA) uçuş sertifikası alarak ilk uçan araba olarak tescillendi.

Anahtar Kelimeler:
Uçan ArabaTürkiyeAraba
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