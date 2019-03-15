'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar' ödüllendirildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödülleri Cemal Reşit Rey Konser Salonunda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, kadınların çalışma hayatında karar alıcı pozisyonlarda olmaları gerektiğini vurgulayarak, karar süreçlerinde kadınların eksikliğinin, tüm toplumu ilgilendiren bir noksanlık olduğunu kaydetti.

Emine Erdoğan, "Çünkü kadın ruhu, baştan aşağı enerji, fikriyatı ise tabii kaynaktır. Bu enerjinin ve tabii kaynağın işin içine girmediği her alan, bir kör noktaya dönüşür. Doğru ve keskin bir bakış, iki gözle bakmayı gerekli kılar ki kadınların olmadığı her durum, hayatı tek gözle algılamak gibidir." dedi.

Kız çocukların eğitimine değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dünya Ekonomik Forumunun Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporuna göre, dünyada yapay zeka profesyoneli kadınların oranı sadece yüzde 22. Oysa bu rakam erkeklerde yüzde 78. Peki ne oluyor da kadınlar, kendi geleceklerini doğrudan ilgilendiren bu alanlara adım atmaktan geri duruyorlar? Sanıyorum bunun arkasındaki temel neden, kız çocuklarının bilim alanına yeterince yönlendirilmemesi. Anne babalar genellikle, bilim, matematik, teknoloji ve mühendislik gibi alanlarda erkek çocuklarının başarı gösterebileceklerine inanıyorlar. Uluslararası raporlar kadar Türkiye’deki rakamlar da bunu teyit ediyor. Nitekim, kadınların eğitim ve sağlık bilimlerindeki oranı yüzde 60’ların üzerinde. Mimarlık ve inşaatta yüzde 32, bilişimde ise bu rakam yalnızca yüzde 22. İşte bu sebeple, bugün burada enerji sektörü gibi dünyanın geleceğini doğrudan ilgilendiren bir konuda başarı gösteren kadınlarımızla birlikte olmak çok önemli."

AK Parti hükümetlerinin kadın istihdamına yönelik hedeflerine değinen Erdoğan, "Hükümetimiz, 2023’te kadınların işgücüne katılım oranını yüzde 41’e ulaştırmayı hedefliyor. Bu rakama ulaşırken en çok katılımın, enerji ve bilişim sektörü gibi dünyanın kaderini değiştirecek sektörlerde gerçekleşmesini umut ediyorum." diye konuştu.

Kadınların hangi sektörde çalışıyor olursa olsun, kendi kimliklerini muhafaza ederek var olmalarının gerekliliğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kadınların çalışma hayatında maskülenleşerek değil, kendi özgün yaratılışlarını muhafaza ederek bulunmaları gerektiğine inanıyorum. Gerçek eşitlik, birisinin sizi kendisine benzeterek eşitlemesi değildir. Sizin varlık alanınıza saygı göstermesidir. Kadınların, içlerindeki büyük dönüştürücü gücü, ancak kendi özgünlüklerini koruyarak açığa çıkarabileceklerini düşünüyorum. Kız çocuklarımız da ülkemizin enerji kaynakları başlığına dahildir. Lütfen kız çocuklarımızın zihinlerine barikatlar yerleştirmeyelim. Onları belli meslek gruplarına dahil olmaları için koşullandırmayalım. Kabiliyetlerine göre yol alsınlar. Anne baba olarak çocuklarımıza yapabileceğimiz en büyük katkı, onların hayallerine yatırım yapmak ve onları yüreklendirmektir. Bu nedenle onlara, dünyanın dertlerine çözüm üretecek işleri başarmanın, cinsiyet değil, inanç meselesini olduğunu anlatın. Bu akşam burada gördüğümüz başarılı kadınlar da bunun ispatıdır. Enerji sektörünün farklı alanlarında ortaya koydukları çalışmalar, hepimizi gururlandırmaktadır."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise üreten, değer katan kadınların hikayelerinin bir geceye sığamayacak kadar dolu ve zengin olduğunu belirterek, "Bu hikayelerin baş kahramanları enerjinin güçlü kadınları, petrol sahalarında, maden ocaklarında çalışan, yönetim kurullarına başkanlık eden, hayallerinin peşinden giden enerjinin güçlü kadınları. Bizler bugün bu törenle sadece bu gerçeğe ayna tuttuk. Bu aynadan yansıyanlar aslında Türkiye'nin kadınları, enerjisi. Bizler bunun görünür kılınması için aracılık ediyoruz." diye konuştu.

15 Temmuz mücadelesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da "Sesimize ses kattığınız için teşekkür ediyorum. Bu platformu cinsiyet eşitsizliğine karşı konulan bir platforma dönüştüren herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Kadına karşı şiddet ve cinsiyet adaletsizliği başta olmak üzere tüm sorunların çözümünün Türk kültür ve inancında var olduğunu söyleyen Albayrak, kadının toplumun en değerli parçası ailenin mimarı olduğunu, Türk kadınının hem Anadolu'da, Kurtuluş Savaşı'nda hem de 15 Temmuz'da mücadele verdiğini vurguladı.

Albayrak, şöyle konuştu:

"Söz konusu vatan olunca yollara düşen silahların, tankların önüne dimdik dikilendir Türk kadını. Cinsiyet ayrımcılığı için bir şey yapmak istiyorsak bakmamız gereken en önemli nokta kadınlarımızın fıtratıdır. O fıtrat yalnızca narin ve kırılgan olmak demek değildir. Kadın eli değmeyen iş incelik, zarafet ve merhametten nasibini almamış demektir. Geçen yıl bir çağrı yapmıştık enerji sektöründeki firmalarımıza, 'kadın çalışan ve yönetici sayısını arzu ettiğimiz noktaya çıkaralım' demiştim. Şimdi bu çağrıyı ekonomi alanındaki tüm firmalara ve sektörlere yapıyorum. Ankara'da ben kendi bakanlığım olmak üzere çok daha pozitif ayrımcılık yapacağımı taahhüt ediyorum. Lütfen erkekler olarak bakışımızı değiştirelim, kadınlarımıza güvenelim ve inanalım"

Konuşmaların ardından geçilen ödül töreninde "akademi" alanındaki ödül Prof. Dr. Şule Ertan Ela'ya, "profesyonel" alanındaki ödül Kayserigaz Birim Yöneticisi Işıl Akkoç'a, "iş dünyası" alanındaki ödül Shell'den Dr. Selda Günsel'a, "geleceğe ilham veren kadın" kategorisindeki ödül milli yüzücü Sümeyye Boyacı'ya, "girişimcilik" alanındaki ödül Burcu Aydemir'ya, "enerjide örnek şirket" kategorisindoki ödül Enerjisa Satış Perakende AŞ'den Üst Yöneticisi Ziya Erdem'e verildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Gülefşan Demirbaş'a "jüri özel ödülünü" Emine Erdoğan takdim etti.

Hatıra fotoğrafı çekimiyle son bulan etkinliğe, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile konuklar katıldı.