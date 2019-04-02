Türkiye'nin ekonomi gündemi yoğun

Türkiye, 4,5 yıl boyunca seçim gündeminin olmayacağı bir döneme girerken, vergi reformu, hal ve perakende yasaları gibi önemli ekonomik düzenlemeler başta olmak üzere çeşitli reform çalışmalarına yoğunlaşacak.

Yerel seçimin ardından ekonominin ülkenin en önemli gündemi olması beklenirken, ekonomi yönetimi bu hafta yoğun bir çalışma temposuna girecek. Bu kapsamda ekonomik büyümeyi yeniden hızlandırmaya ve enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirler masaya yatırılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yerel seçimlerin ardından reform sürecine girileceğini ve 8 Nisan haftasında da ekonomiye dair yeni yol haritasının açıklanacağını ifade etmişti.

Alınacak tedbirlerin bir kısmının yönetmelik ve kararname niteliğinde olması, bir kısmının yasal düzenlemeyle hayata geçirilmesinin yanı sıra 2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı'nın açıklanması da bekleniyor.

Seçimin ardından hükümet tarafından önemli projelere hız kazandırılması ve çeşitli mevzuat düzenlemelerin hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarına göre, Türkiye'de rekabetçi ve mükellef odaklı vergi uygulamaları için vergi reformu çalışmalarına devam edilecek. Stratejik ve kritik sektörlerle ilgili çalışmalar yapılırken, reel sektörün, küresel rekabet ikliminde daha avantajlı konuma geleceği ayrıntılı bir vergi reformu süreci başlatılacak.

İç ve dış ticarete yönelik çalışmalar

TBMM'de Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Hal Yasası görüşülecek, Rekabet Kanunu reformu, Perakende Yasası çalışmaları hız kazanacak.

İhracat seferberliği kapsamında yeni pazarlara yönelik strateji planları kapsamında yoğun çalışmalar sürdürülecek. Ülke bazlı ve sektör bazlı serbest ticaret anlaşmalarının incelenmesinden, gümrük vergisi oranlarına kadar çok önemli yol haritaları belirlenecek. Yatırım ortamının iyileşmesiyle ilgili adımlar da atılacak.

Devreye alınacak yeni enstrümanlarla sermaye piyasalarının daha da güçlenmesi ve sürdürülebilir sağlıklı büyümeyi sağlayacak finansal altyapının inşa edilmesi sağlanacak.

İstihdam seferberliği kapsamında 2019 yılı içinde toplam 2,5 milyon yeni istihdam yaratılması için çalışmalar da sürdürülecek.

İlk çeyreğe ilişkin veriler paylaşılacak

Seçimin ardından gelecek günlerde ilk çeyreğe ilişkin önemli veriler açıklanacak. Yaşanılan kur hareketleri ve finansal piyasalarda alınan önlemlerin ardından Türkiye İstatistik Kurumunca yarın açıklanacak mart ayı enflasyon rakamları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) mart ayı enflasyon değerlendirmesi piyasanın beklediği gelişmelerin başında geliyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın 4 Nisan'da Ankara'da mart ayı ve yılın ilk çeyreğine ilişkin dış ticaret verilerini açıklaması bekleniyor.

Öte yandan, TÜİK tarafından 9 Nisan'da açıklanacak mart ayı ve ilk çeyreğe dair finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları da ekonomistler ve yatırımcılarla paylaşılacak.

Gelecek günlerde yılın ilk işsizlik verileri, sanayi üretimi, sektörel ve ekonomik güven endeksleri ile mart ayı ve ilk çeyreğe yönelik konut satış istatistikleri de kamuoyuna duyurulacak.

Ayrıca 8 Nisan'da açıklanması beklenen ikinci çeyreğine dair dış ticaret beklenti anketi de büyümenin itici gücü olan ve bu konuda beklentilerin yüksek olduğu ihracat rakamlarına ışık tutacak.

TCMB'nin dördüncü çeyrek finansal hesapları da gelecek dönemde açıklanacak önemli veriler arasında yer alıyor.