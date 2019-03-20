Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
103310
ALTIN
228.664
DOLAR
5.4693
STERLİN
7.2186
EURO
6.2098
Fenerbahçe Beko Rusya deplasmanında
Fenerbahçe Beko Rusya deplasmanında
Down sendromlu çocuklar sporla daha mutlu
Down sendromlu çocuklar sporla daha...
Beşiktaş'ta yerlilerden hücuma büyük katkı
Beşiktaş'ta yerlilerden hücuma büyük katkı
EURO 2020 elemelerinde heyecan başlıyor
EURO 2020 elemelerinde heyecan başlıyor
Almanya'da PKK yandaşları devlet radyo televizyonunu işgale kalkıştı
Almanya'da PKK yandaşları devlet radyo...

Turkish Cargo sarayın eserlerini Japonya'ya taşıdı

Turkish Cargo, Japonya'da 2019 yılının "Türk Yılı" olarak ilan edilmesi kapsamında "Osmanlı İmparatorluğu ve Lale Kültürü" isimli sergi için Dolmabahçe ve Topkapı Sarayı'nda bulunan 186 parça eseri, Tokyo'ya nakletti.

Turkish Cargo sarayın eserlerini Japonya'ya taşıdı

Turkish Cargo, Japonya'da 2019 yılının "Türk Yılı" olarak ilan edilmesi kapsamında "Osmanlı İmparatorluğu ve Lale Kültürü" isimli sergi için Dolmabahçe ve Topkapı Sarayı'nda bulunan 186 parça eseri, Tokyo'ya nakletti.

Emre Köse
Emre Köse
20 Mart 2019 Çarşamba 15:44
Turkish Cargo sarayın eserlerini Japonya'ya taşıdı
İstanbul

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, THY'nin dünyanın 124 ülkesine hizmet sağlayan hava kargo markası Turkish Cargo, Japonya'da 2019 yılının "Türk Yılı" olarak ilan edilmesi kapsamında "Osmanlı İmparatorluğu ve Lale Kültürü" isimli sergi için; Dolmabahçe ve Topkapı Sarayı'nda bulunan 186 parça eseri, sponsor taşıyıcı olarak Japonya'nın başkenti Tokyo’ya taşıdı.

İstanbul-Narita hattında gerçekleştirilen taşıma öncesinde, Dolmabahçe ve Topkapı Sarayı’nda bulunan eserler, eserlerin dokusunu ve yapısını koruyucu materyaller ile paketlenerek, 56 yüksek güvenlikli ahşap sandığa yerleştirildi. Turkish Cargo’nun geniş gövdeli "Boeing 777F" tipi kargo uçağıyla gerçekleştirdiği özel uçuşa, operasyonun önemi nedeniyle başka bir kargo taşıması kabul edilmedi.

Tarihi eser taşımalarına azami dikkat gösteren Turkish Cargo, bu önemli operasyonu da alanında uzman ekipleriyle gerçekleştirdi. Başarılı operasyon ile Topkapı Sarayı’nda uzun yıllardır titizlikle muhafaza edilen "Kanuni Sultan Süleyman’ın yatağı", "Sultan 2. Osman’ın kaftanı", "tören matarası" gibi birçok eser ile Dolmabahçe Sarayı’nda bulunan, Japon İmparatoru Meiji tarafından Sultan 2. Abdülhamid Han’a hediye edilen, "Yusen Shıppo Vazosu", "Ahşap Yazıhane" ve "Bambu Ayna" gibi eserler Japonya’ya ulaştırıldı.

Türk kültürü ve tarihi için önemli bir anlam taşıyan, toplam 8 ton ağırlığındaki 186 parça eser, 20 Mart-20 Mayıs'ta Tokyo’da bulunan Ulusal Sanat Merkezi’nde,14 Haziran-28 Temmuz'da Kyoto'da bulunan Ulusal Modern Sanat Müzesi’nde sergilenecek.

Daha önce, Çingene Kızı Mozaiği’nin kayıp parçalarının eve dönüşünü sağlayan, Paris Louvre Müzesi’nde sergilenen 50’den fazla başyapıtı Tahran’a taşıyan, Roma dönemine ait Herakles Lahdi’ni Cenevre’den İstanbul’a ulaştıran Turkish Cargo, bu operasyon ile hassasiyet gerektiren sanat eserleri konusunda da güvenilirliğini bir kez daha kanıtladı. Turkish Cargo, THY'nin 306 noktaya ulaşan geniş uçuş ağına ek olarak 85 destinasyona direkt kargo uçuşu gerçekleştirerek, başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

Turkish Cargo, taşıma işlemi azami ölçüde önem ve hassasiyet gerektiren sanat eserleri için üç adet hassas kargo odası ve bu konuda sertifikalı çalışanları ile dünyanın 124 ülkesindeki müşterilerine hizmet veriyor. Turkish Cargo, taşıdığı hassas ve değerli kargoların her hareketini, depolama tesisleri ve çevresindeki kameralarla sürekli gözetim altında tutuyor.

Son Güncelleme: 20.03.2019 15:45
Anahtar Kelimeler:
Turkish Cargo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Perakende Yasası ile marketlerde yeni dönem
Perakende Yasası ile marketlerde yeni dönem
İki dev köprü birbirine bağlanıyor
İki dev köprü birbirine bağlanıyor
Gram altın 230 lira seviyelerinde
Gram altın 230 lira seviyelerinde
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim