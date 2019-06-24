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Türk balı 41 ülkede ağızları tatlandırdı

Türkiye'den yılın 5 aylık döneminde 41 ülkeye yapılan bal ihracatından elde edilen gelir, 10 milyon 456 bin 342 dolara ulaştı. Almanya, ABD ve Suudi Arabistan en çok bal ihraç edilen 3 ülke oldu.

Türk balı 41 ülkede ağızları tatlandırdı

Türkiye'den yılın 5 aylık döneminde 41 ülkeye yapılan bal ihracatından elde edilen gelir, 10 milyon 456 bin 342 dolara ulaştı. Almanya, ABD ve Suudi Arabistan en çok bal ihraç edilen 3 ülke oldu.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:19
Türk balı 41 ülkede ağızları tatlandırdı

Türkiye'den yılın ocak-mayıs döneminde Almanya, ABD ve Suudi Arabistan başta olmak üzere 41 ülkeye bal ihraç edildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den yılın 5 aylık döneminde 41 ülkeye, 2 bin 445 ton bal ihraç edilerek, karşılığında da 10 milyon 456 bin 342 dolar gelir elde edildi.

Ülkeden yapılan ihracatta, 2 milyon 918 bin 198 dolarlık pay ile Almanya ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 2 milyon 20 bin 583 dolarla ABD ve bir milyon 597 bin 189 dolarla Suudi Arabistan izledi.

Bu dönemde Türkiye'den geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan Çin, Libya, Bulgaristan, İsveç, Bosna Hersek, Malezya, Yunanistan, Somali, Moğolistan, Afganistan ve Fas'a da bal satıldı.

Doğu Karadeniz'den de yılın ocak-mayıs döneminde Suudi Arabistan'a 28 bin 782 dolarlık bal ihracatı gerçekleştirildi.

"Bal ihracatı daha da artırılabilir"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin zengin bitki ve flora çeşitliliğine sahip olduğunu söyledi.

Bu durumun yurt dışı piyasalarda da öğrenilmesiyle son yıllarda bal ihracatının arttığına dikkati çeken Kalyoncu, bal ihracatından yılın 5 aylık döneminde 10 milyon 456 bin 342 dolar gelir elde edildiğini ifade etti.

Kalyoncu, Türk balının artık markalı bir ürün olarak ihraç edildiğine vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Bitki çeşitliliğine göre bölgelerin bitki özellikleri ve bu bitkilerden üretilen balın sahip olduğu enzim ve faydalı besin kaynakları tanıtılıp ön plana çıkarılarak bal ihracatı daha da artırılabilir. Ayrıca yörelere ve bitkilere göre coğrafi işaretler tescil ettirilip markalı ürünlerin daha ön plana çıkarılmasıyla bal ihracatının daha da gelişeceğine inanıyoruz."

Bal ihracatının ülke çeşitliliğinin de arttığını aktaran Kalyoncu, "Türk balı yurt dışı piyasalarda giderek daha fazla ilgi görmeye başladı. O nedenle de Türkiye'den ve bölgeden ihraç edilen balın, yıl sonuna kadar çok daha fazla ülkede ağızları tatlandıracağına inanıyoruz." dedi.

Kalyoncu, bu artışta da en önemli nedenin marka ve kaliteli ürün olduğunu ve bu alanda da etkin kontrolle marka ve kaliteden ödün verilmemesi gerektiğini belirterek, bunu yanında arıcılık yan ürünlerine de yatırım yapılarak balın yanında arıcılık ürünleri üretim ve ihracatına da önem verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
TürkBalı
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