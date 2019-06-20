Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
95203
ALTIN
254.955
DOLAR
5.7347
STERLİN
7.3068
EURO
6.4799
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 23 Haziran vatan ve millet sevdasıyla mühürlenmiş cevap olmalıdır
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 23...
'Kruvaziyerde kötü günler geride kaldı'
'Kruvaziyerde kötü günler geride kaldı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cemal Kaşıkçı gibi Mursi'nin de dramının unutturulmasına izin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cemal Kaşıkçı gibi...
Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor
Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor
Yeni askerlik sistemi teklifinin ikinci bölümü kabul edildi
Yeni askerlik sistemi teklifinin ikinci...

Tüketici güven endeksi arttı

Tüketici güven endeksi, haziranda geçen aya göre yüzde 4,3 artış kaydetti.

Tüketici güven endeksi arttı

Tüketici güven endeksi, haziranda geçen aya göre yüzde 4,3 artış kaydetti.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:01
Tüketici güven endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, haziranda geçen aya göre yüzde 4,3 arttı. Buna göre mayısta 55,3 olan endeks değeri, haziranda 57,6 olarak kayıtlara geçti.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 5,9 artarak 78,3 oldu.

İşsiz sayısındaki beklenti

Genel ekonomik durum beklentisi de haziranda yüzde 5,4 artışla 70,1'den 73,9'a yükseldi.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi, mayısa göre aynı düzeyde kalarak haziranda 56,3 olarak gerçekleşti.

Tasarruf etme ihtimali endeksi ise mayısta 20,8 iken haziranda yüzde 6,1 artışla 22 oldu.

Anahtar Kelimeler:
TüketiciEndeks
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tasarruflu klozetle 60 ülkeye ihracat
Tasarruflu klozetle 60 ülkeye ihracat
'Kruvaziyerde kötü günler geride kaldı'
'Kruvaziyerde kötü günler geride kaldı'
Küresel servet 206 trilyon dolara ulaştı
Küresel servet 206 trilyon dolara ulaştı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim