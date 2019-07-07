Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
99635
ALTIN
253.126
DOLAR
5.6173
STERLİN
7.0612
EURO
6.3041
Darbenin kilit ismi, hain girişim için Kahramanmaraş'tan İstanbul'a geldi
Darbenin kilit ismi, hain girişim...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri' genelgesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Bilgi ve İletişim...
Erzurum Şehir Hastanesi hizmete açılmak için gün sayıyor
Erzurum Şehir Hastanesi hizmete açılmak...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: S-400'lerin yakın bir zamanda teslimatı başlayacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: S-400'lerin yakın...

TOKİ 6 ayda 21 bin konut teslim etti

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca inşa edilen 20 bin 918 konut, yılın 6 ayında hak sahibi vatandaşlara teslim edildi. İnşası tamamlanan bin 697 konutun hak sahipleri ise bu ay yeni yuvalarına kavuşacak.

TOKİ 6 ayda 21 bin konut teslim etti

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca inşa edilen 20 bin 918 konut, yılın 6 ayında hak sahibi vatandaşlara teslim edildi. İnşası tamamlanan bin 697 konutun hak sahipleri ise bu ay yeni yuvalarına kavuşacak.

07 Temmuz 2019 Pazar 00:44
TOKİ 6 ayda 21 bin konut teslim etti
Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) bu yılın 6 ayında 20 bin 918 konut, hak sahiplerine teslim edildi.

Konuta erişmekte zorlanan ve daha önce konut sahibi olmayan vatandaşları ev sahibi yapan TOKİ, dar ve orta gelirli ailelerin yanı sıra engelli, emekli, gazi ve şehit yakınları için de konut üretiyor.

Vatandaşların konut ihtiyacı ile şehirlerin kentsel dönüşüm zorunluluğunu merkeze alan TOKİ, bir yandan 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında kura çekimlerine devam ederken bir yandan da Türkiye'nin her yerinde inşası tamamlanan konutları hak sahiplerine teslim etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, TOKİ tarafından inşası tamamlanan 20 bin 918 konut, yılın 6 ayında hak sahiplerine teslim edildi.

Ankara'da inşa edilen 2 bin 433 konut ile İstanbul'da inşası tamamlanan 883 konutun hak sahipleri bu yıl yeni yuvalarına kavuştu.

Temmuzda bin 697 konut teslim edilecek

Konut teslimlerine devam eden TOKİ, temmuz ayında bin 697 konutu hak sahiplerine teslim edecek. Bu kapsamda, Niğde Bor'da inşası tamamlanan 157 konutun teslimleri 1 Temmuz'da başladı.

Artvin Murgul'da 77, Denizli Sarayköy'de 403 ve Sinop Dikmen'de yapılan 94 konutun teslimleri de 8 Temmuz'da başlayacak.

Ankara'nın Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde 1. Bölge 1. Etap'ta kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa edilen 966 konutun teslimleri ise 10 Temmuz'da başlayacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkez Bankası Başkanlığına Murat Uysal atandı
Merkez Bankası Başkanlığına Murat Uysal atandı
Türk kirazına Çin kapıları yeniden açıldı
Türk kirazına Çin kapıları yeniden açıldı
Benzinde 11 kuruş indirim
Benzinde 11 kuruş indirim
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim