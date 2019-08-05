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TMO bayramdan sonra fındık alımına başlıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, "Kurban Bayramı'ndan sonraki hafta ürünleri almaya başlayacağız. Ödemeleri ilk 15 gün içinde yapacağız." dedi.

TMO bayramdan sonra fındık alımına başlıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, "Kurban Bayramı'ndan sonraki hafta ürünleri almaya başlayacağız. Ödemeleri ilk 15 gün içinde yapacağız." dedi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:26
TMO bayramdan sonra fındık alımına başlıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, "TMO olarak gereken hazırlıkları yapıyoruz. Kurban Bayramı'ndan sonraki hafta alım noktalarını harekete geçirerek, fındık üreticisinin bu seneki ürünlerini almaya başlayacağız." dedi.

Güldal, AA muhabirine, kabuklu fındık alım politikalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, TMO'nun devreye sokulduğunu ve 2019 yılı kabuklu fındık müdahale alım fiyatlarının açıklandığını anımsatan Güldal, buna göre, Giresun kalite kabuklu fındık için alım fiyatının kilogram başına 17 lira, levant kalite kabuklu fındık alım fiyatının ise 16,5 lira olduğunu bildirdi.

Güldal, TMO olarak gereken hazırlıkları yaptıklarını ve Kurban Bayramı'ndan sonraki hafta alım noktalarını harekete geçirerek, fındık üreticisinin bu seneki ürünlerini almaya başlayacaklarını söyledi.

Bu yıl fındık rekoltesinin geçen yıla göre çok iyi olduğunu aktaran Güldal, "TMO'nun alım fiyatı da çok iyi ve değerli bir fiyat oldu. Fındık maliyetine göre verilebilecek çok iyi bir fiyat verilmiş oldu. Üreticilerimiz memnun olduğuna dair çok sayıda haber alıyoruz, bu da bizi mutlu ediyor. İnşallah bereketli bir sezon geçiririz." diye konuştu.

"Kalite esasları dikkate alınsın"

Güldal, TMO'nun kalite esaslarını dikkate alarak fındık alımı gerçekleştireceklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bizim üreticilerden beklentimiz, kırık, çatlak ve buruşuk oranlarına, rutubete dikkat etsinler. TMO'nun alım kriterlerine haiz ürünleri hazırlamaları, taşsız, topraksız ve temiz şekilde satışa sunmaları halinde hem ürünleri daha değerli satın alınmış olacak hem de ülke ekonomisine ciddi katkı sağlanmış olacak. Hem üretici hem de ülke ve bölge ekonomisi bundan ciddi oranda yararlanacaktır."

TMO'nun randevu sistemi ile alım yapacağını ve üreticilerin sıra beklememek için randevu almasını öneren Güldal, fındığın yoğun üretildiği noktaların tamamında alım merkezi açmayı planladıklarını, Giresun'da yer alan lisanslı depoda da alım yapacaklarını aktardı.

Güldal, ürün bedeli ödemelerinin de ilk 15 gün içinde gerçekleştirileceğini belirterek, "Hasat döneminden önce fındık fiyatı belli oldu. Üreticiler endişelenmedi, tedirgin olmadı. Piyasada başka aktörler fiyatı speküle edemeden fiyatı açıkladık." dedi.

Anahtar Kelimeler:
TMOFındık
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