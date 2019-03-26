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Ticaret Bakanı Pekcan: Avrupa ekonomisi küçülüyor, yeni pazarlar bulmak zorundayız

Ticaret Bakanı Pekcan, "Avrupa ekonomisi küçülüyor. Bizim ihracatımızın yüzde 52'si Avrupa'ya. Demek ki biz yeni pazarlar bulmak zorundayız, ihracatımızı tabana yaymak zorundayız." dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan: Avrupa ekonomisi küçülüyor, yeni pazarlar bulmak zorundayız

Ticaret Bakanı Pekcan, "Avrupa ekonomisi küçülüyor. Bizim ihracatımızın yüzde 52'si Avrupa'ya. Demek ki biz yeni pazarlar bulmak zorundayız, ihracatımızı tabana yaymak zorundayız." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
26 Mart 2019 Salı 23:46
Ticaret Bakanı Pekcan: Avrupa ekonomisi küçülüyor, yeni pazarlar bulmak zorundayız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Daha önce bulunmadığımız pazarlarımızla ilgili ürün bazında, ülke bazında hatta yerel bazda stratejik çalışmalar yapıp yol haritaları tespit ediyoruz. Çünkü Avrupa ekonomisi küçülüyor. Bizim ihracatımızın yüzde 52'si Avrupa'ya. Demek ki biz yeni pazarlar bulmak zorundayız, ihracatımızı tabana yaymak zorundayız." dedi.

Pekcan, kentteki bir otelde düzenlenen "Çankırı Esnaf Buluşması" toplantısında yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak istişareye çok önem verdiklerini, göreve başladığı günden itibaren her ay iş dünyasının temsilcileriyle toplantılar yaparak gelen talep ve beklentilerini değerlendirdiklerini söyledi.

Bakanlık olarak bugüne kadar 862 talep aldıklarını ve hepsini tek tek değerlendirdiklerini ifade eden Pekcan, tüm illerde bakanlığın ilgili müdürleri ve uzmanlarının firmaların kapısını çalarak sorun ve taleplerini dinlediğini, bundan sonra da uygulamanın bu şekilde devam edeceğini dile getirdi.

Dünyanın dönüşüm sürecinden geçtiğini, teknolojik ve ekonomik bir dönüşüm sürecinin içinde olduklarına dikkati çeken Pekcan, şöyle konuştu:

"Küresel ekonomi ve küresel ticaret yavaşlama eğiliminde, ciddi daralma var. Küresel ticaretin küresel ekonomiye oranı 2008'de yüzde 61'lerdeyken şimdi yüzde 51'lere geriledi. Daha da gerilemeye devam ediyor. Türkiye'de bizim çalışmalarımızı, katma değerimizi değerlendirirken küresel ticaretin yüzde 3,7'ye düştüğünü, küresel büyümenin yüzde 4'ten, yüzde 3,5'e revize edildiğini, Avrupa ekonomisinde büyümenin 2'den 1,6'ya revize edildiğini, Almanya'daki büyümenin 1,3'e revize edildiğini, en büyük ihracat yaptığımız Almanya'nın Aralık 2018 ithalatının yüzde 4,7'ye, ikinci en büyük ihracat yaptığımız ülke İngiltere'nin Aralık 2018 ihracatının yüzde 4,2'ye düştüğünü gözler önüne alarak Türkiye ekonomisi ve bizim katkılarımızı bu yönde değerlendirmenizi önemle arz ediyoruz."

Dünya ekonomisinin yaşanılanlara rağmen 2018'de 168 milyar dolarlık ihracatla cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdıklarını vurgulayan Pekcan, "Daha da önemlisi ihracatın ithalatı karşılama oranını 2018'de yüzde 75'e çıkardık. 2019 yılının ilk iki ayında bu oran yüzde 87'ye çıktı. 2019'da bizim yeni stratejilerimizde, yeni projelerimizde hedefimiz sadece ihracatı artırmak değil ondan da önemlisi ihracatın ithalatı karşılama oranını arttırma yönünde olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Dış ticaretimiz olmaza olmazımız"

"Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler ligine yükselmesinin yolu daha fazla ihracat, daha fazla katma değerli ihracattan geçiyor." diyen Pekcan, bu doğrultuda markalaşmaya, tasarıma ve teknolojiye daha fazla ağırlık verdiklerini, mevcut pazarlarda daha fazla rekabetçi olmak için gayret sarf ettiklerini anlattı.

Bakanlık olarak yeni pazar arayışlarını da sürdürdüklerini belirten Pekcan, şunları kaydetti:

"Dış ticaretimiz olmazsa olmazımız. Daha önce bulunmadığımız pazarlarımızla ilgili ürün bazında, ülke bazında hatta yerel bazda stratejik çalışmalar yapıp yol haritaları tespit ediyoruz. Çünkü Avrupa ekonomisi küçülüyor. Bizim ihracatımızın yüzde 52'si Avrupa'ya. Demek ki biz yeni pazarlar bulmak zorundayız, ihracatımızı tabana yaymak zorundayız. Esnafımızı, sanatkarımızı, kadın ve genç girişimcimizi ihracatçı yapmak zorundayız. Çok güzel ihracat desteklerimiz var ama mevzuat biraz karışık. Herkes için anlaşılır olması için bir web sitesi oluşturduk, animasyonlarla, çocukların dahi anlayabileceği şekilde ihracat desteklerini anlatıyoruz."

Pekcan, 21 ilde ihracat destek ofisleri kurduklarını ve "nasıl ihracatçı olunur, hangi desteklerden yararlanabilinir, hangi sektörlerde başarılı olunur" konularında çalışma yapıp bilgi verdiklerini anlatarak, tüm bu çalışmalarla birlikte Türkiye'yi el birliğiyle, gönül birliğiyle daha ileri taşıyacaklarını sözlerine ekledi.

Programa Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu, Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz ile mesleki ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı.

Bakan Pekcan, toplantının ardından Çankırı'dan ayrıldı.

Anahtar Kelimeler:
Bakan Pekcan
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