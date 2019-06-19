THY'nin yeni uçağı 'B787-9 Dreamliner' tanıtıldı

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'daki hesabından önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirilecek THY'nin yeni uçağı Boeing 787-9 Dreamliner'ın özellikleriyle ilgili paylaşımda bulundu.
Bu uçak farklı!
B787-9 Dreamliner
1-2-1 konfigürasyonda koridor erişimi olan konfor eviniz business koltuklar
Uzun yolculuklar için konforu artıran özel basınçlandırılmış ve sessiz iç kabin
Daha geniş,yeni nesil, elektronik karartma özelliğine sahip pencereler.
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"Bu uçak farklı!" değerlendirmesinde bulunan Ekşi, "B787-9 Dreamliner, 1-2-1 konfigürasyonda, koridor erişimi olan konfor eviniz business koltuklar. Uzun yolculuklar için konforu artıran özel basınçlandırılmış ve sessiz iç kabin. Daha geniş, yeni nesil, elektronik karartma özelliğine sahip pencereler." ifadelerini kullandı.