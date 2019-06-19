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THY'nin yeni uçağı 'B787-9 Dreamliner' tanıtıldı

THY Genel Müdürü Ekşi, filoya kattıkları Boeing 787-9 Dreamliner'ın kabin içi görüntülerini paylaştı.

THY'nin yeni uçağı 'B787-9 Dreamliner' tanıtıldı

THY Genel Müdürü Ekşi, filoya kattıkları Boeing 787-9 Dreamliner'ın kabin içi görüntülerini paylaştı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 14:47
THY'nin yeni uçağı 'B787-9 Dreamliner' tanıtıldı

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'daki hesabından önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirilecek THY'nin yeni uçağı Boeing 787-9 Dreamliner'ın özellikleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

Resmi Twitter'da görüntüleResmi Twitter'da görüntüleResmi Twitter'da görüntüle

Bilal EKŞİ@BilalEksiTHY

Bu uçak farklı!

B787-9 Dreamliner

✈️ 1-2-1 konfigürasyonda koridor erişimi olan konfor eviniz business koltuklar

✈️ Uzun yolculuklar için konforu artıran özel basınçlandırılmış ve sessiz iç kabin

✈️ Daha geniş,yeni nesil, elektronik karartma özelliğine sahip pencereler.

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152 kişi bunun hakkında konuşuyor

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"Bu uçak farklı!" değerlendirmesinde bulunan Ekşi, "B787-9 Dreamliner, 1-2-1 konfigürasyonda, koridor erişimi olan konfor eviniz business koltuklar. Uzun yolculuklar için konforu artıran özel basınçlandırılmış ve sessiz iç kabin. Daha geniş, yeni nesil, elektronik karartma özelliğine sahip pencereler." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
THY
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