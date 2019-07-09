THY'nin rüya uçağı tarifeli seferlere başladı

Türk Hava Yollarının (THY) "Maçka" isimli rüya uçağı, ilk tarifeli seferini Antalya'ya yaptı.

Şehit Eren Bülbül'ün anısına dün Trabzon'a uçuş yapan, THY'nin filosuna katılan ilk B787-9 (Dreamliner) tipi uçağı, bugün tarifeli seferlere başladı.

"TK 2410" sefer sayılı, 52 dakika süren İstanbul-Antalya uçuşunda, 296 yolcu (260+6 ekonomi 30 business) yolcu yer aldı. Uçağın, İstanbul'a dönüş seferi ise yüzde 100 doluluk ile yapılacak.

Öte yandan, THY'nin filosuna katılan B787-9 tipi uçağın ilk seferi 8 Temmuz'da İstanbul-Antalya olarak planlandı ancak sosyal medyada başlatılan kampanya sonrası planlama Trabzon olarak değiştirildi.

Rüya uçağın isminin sosyal medya kullanıcıları tarafından belirlenmesi için THY'nin Twitter hesabında başlatılan ankete yüz binlerce kullanıcı, ismin şehit Eren Bülbül’ün adını yaşatması gerektiği yanıtını vermişti. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen çağrıya kayıtsız kalmayan bayrak taşıyıcı hava yolu, Eren Bülbül’ün doğduğu, büyüdüğü ve kahramanca şehit olduğu ilçe Maçka ismini rüya uçağa taşımıştı.