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THY ile Bangkok Hava Yolları arasında anlaşma yapıldı

İki hava yolu arasında 1 Ağustos'tan itibaren Tayland iç hatlarına ve Güneydoğu Asya'daki diğer noktalara daha rahat seyahat bağlantıları sunacak kod paylaşımı anlaşması yapıldı.

THY ile Bangkok Hava Yolları arasında anlaşma yapıldı

İki hava yolu arasında 1 Ağustos'tan itibaren Tayland iç hatlarına ve Güneydoğu Asya'daki diğer noktalara daha rahat seyahat bağlantıları sunacak kod paylaşımı anlaşması yapıldı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:08
THY ile Bangkok Hava Yolları arasında anlaşma yapıldı

Türk Hava Yolları (THY) ile Bangkok Hava Yolları arasında yeni bir kod paylaşımı iş birliği yapıldı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos'tan itibaren Tayland iç hatlarına ve Güneydoğu Asya’daki diğer noktalara daha rahat seyahat bağlantıları sunacak yeni bir kod paylaşımı iş birliği gerçekleştirildi.

Anlaşma, Bangkok Hava Yolları’nın mevcutta iç ve dış hatlarda sefer icra ettiği; Bangkok-Chiang Mai, Bangkok-Chiang Rai, Bangkok-Lampang, Bangkok-Sukhothai, Bangkok-Trat, Bangkok-Samui, Bangkok-Phuket, Bangkok-Krabi, Samui-Phuket, Bangkok-Danang, Bangkok-Phu Quoc, Bangkok-Yangon, Bangkok-Mandalay, Bangkok-Nay Pyi Taw, Bangkok-Vientiane ve Bangkok-Luang Prabang olmak üzere 16 sefer noktasını kapsıyor. Bangkok-Phnom Penh ve Bangkok-Siem Reap noktaları da ilgili ülke makamlarından alınacak izinlere tabi olarak diğer 16 rotaya ek olacak.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, anlaşmaya ilişkin olarak, Bangkok Hava Yolları ile uzun süredir devam eden iş birliğinin bu kod paylaşımı anlaşması ile güçlendirildiğini belirtti.

Ekşi, Asya Pasifik bölgesindeki en önemli bağlantı noktalarından biri olan Bangkok üzerinden yolcuların, Tayland iç hatları ile heyecan verici seyahat noktalarına ve diğer komşu ülkelere erişimlerinde büyük bir konfor kazanacaklarını kaydetti.

Bangkok Hava Yolları Başkanı Puttipong Prasarttong-Osoth ise dünyanın önde gelen hava yolu şirketlerinden THY ile kod paylaşımı partneri olarak çalışmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını kaydederek, "Bu anlaşma ile turistik ve ticari yolcular, Tayland iç hatlarına ve komşu ülkelerine gerçekleştirecekleri seyahatlerde artırılmış bağlantı ve kesintisiz erişim imkanına sahip olacak. Dahası Bangkok Hava Yolları’nda seyahat eden Türk Hava Yolları yolcuları, hava yolumuzun özel yolcu salonu ve uçak içi servisleri gibi eşsiz erişim olanaklarının da keyfini çıkarabilecekler." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
THYBangkok
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