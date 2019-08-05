Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 1,36 artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,99 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 16,65, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 21,66 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 19,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 32,34 arttı.

Geçen yılın aralık ayına göre de tüketici fiyatları yüzde 6,44, yurt içi üretici fiyatları yüzde 7,02 yükseldi.

TÜFE, temmuzda haziran ayına göre yüzde 1,36, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,65 artış kaydetti. Yİ-ÜFE de hazirana göre yüzde 0,99 düşerken, Temmuz 2018'e kıyasla da yüzde 21,66 arttı.

Aylık bazda en yüksek artış yüzde 4,46 ile ulaştırmada

Verilere göre, TÜFE temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,36, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,44, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,65 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla temmuzda, aylık bazda en yüksek artış yüzde 4,46 ile ulaştırmada görülürken, ev eşyasında yüzde 4,24, konutta yüzde 3,1, eğlence ve kültürde yüzde 1,6 ve lokanta ve otellerde yüzde 1,42 artış kaydedildi.

Temmuzda ana harcama grupları itibarıyla endekste en çok düşüş gösteren grup yüzde 3,2 ile giyim ve ayakkabı olurken, bunu yüzde 1,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 26,93 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda görüldü. Bunu yüzde 25,41 ile ev eşyası, yüzde 19,85 ile lokanta ve oteller, yüzde 19,23 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 18,21 ile gıda ve alkolsüz içecekler izledi.

Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 48'inin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 264'ünün ortalama fiyatlarında artış, 106'sının ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,4 olmuştu. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 14,8 olarak belirlenmişti.