Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
98673
ALTIN
261.921
DOLAR
5.5601
STERLİN
6.7622
EURO
6.2266
Kamu çalışanları maaşlarını bayramdan önce alacak
Kamu çalışanları maaşlarını bayramdan önce...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'nin Suriye'de YPG ile angajmanını sonlandırmasını bekliyoruz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'nin Suriye'de...
ABD'deki 'beyaz ırkçı' saldırılar terörizm tartışmasını alevlendirdi
ABD'deki 'beyaz ırkçı' saldırılar terörizm...
Jennifer Lopez Antalya’da
Jennifer Lopez Antalya’da

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜFE temmuzda yüzde 1,36 artarken, Yİ-ÜFE yüzde 0,99 düştü. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 16,65, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 21,66 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜFE temmuzda yüzde 1,36 artarken, Yİ-ÜFE yüzde 0,99 düştü. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 16,65, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 21,66 olarak gerçekleşti.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:32
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 1,36 artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,99 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 16,65, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 21,66 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 19,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 32,34 arttı.

Geçen yılın aralık ayına göre de tüketici fiyatları yüzde 6,44, yurt içi üretici fiyatları yüzde 7,02 yükseldi.

TÜFE, temmuzda haziran ayına göre yüzde 1,36, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,65 artış kaydetti. Yİ-ÜFE de hazirana göre yüzde 0,99 düşerken, Temmuz 2018'e kıyasla da yüzde 21,66 arttı.

Aylık bazda en yüksek artış yüzde 4,46 ile ulaştırmada

Verilere göre, TÜFE temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,36, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,44, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,65 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla temmuzda, aylık bazda en yüksek artış yüzde 4,46 ile ulaştırmada görülürken, ev eşyasında yüzde 4,24, konutta yüzde 3,1, eğlence ve kültürde yüzde 1,6 ve lokanta ve otellerde yüzde 1,42 artış kaydedildi. 

Temmuzda ana harcama grupları itibarıyla endekste en çok düşüş gösteren grup yüzde 3,2 ile giyim ve ayakkabı olurken, bunu yüzde 1,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti.

Yıllık değişimler 

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 26,93 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda görüldü. Bunu yüzde 25,41 ile ev eşyası, yüzde 19,85 ile lokanta ve oteller, yüzde 19,23 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 18,21 ile gıda ve alkolsüz içecekler izledi.

Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 48'inin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 264'ünün ortalama fiyatlarında artış, 106'sının ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,4 olmuştu. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 14,8 olarak belirlenmişti. 

Anahtar Kelimeler:
Eflasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerinde vade uzatıldı
Döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerinde vade uzatıldı
Vakıf Katılım konut finansmanında kar oranını aylık yüzde 0,99 seviyesine indirdi
Vakıf Katılım konut finansmanında kar oranını aylık yüzde 0,99 seviyesine indirdi
Kamu çalışanları maaşlarını bayramdan önce alacak
Kamu çalışanları maaşlarını bayramdan önce alacak
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim