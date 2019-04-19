Tatilde erken rezervasyon 'cüzdanı' rahatlatıyor

Uzmanlar, erken rezervasyon kampanyalarını zamanında değerlendirenlerin daha avantajlı ve uygun fiyatlarla tatillerini satın alabildiklerini ve zaman ilerledikçe fiyatların yükselirken seçeneklerin de azaldığını ifade ediyor.

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte tatil paketlerine ve otellere ilgi artarken, tatil paketlerini avantajlı fiyatlarla satın almak isteyenler erken rezervasyon kampanyalarından faydalanmak istiyor. Ancak fırsat olarak verilen fiyatların sezon açıldığında 3-5 ay önceden alınan fiyatın da altına inebildiği yönünde eleştiriler de yapılıyor.

Söz konusu eleştirileri değerlendiren uzmanlar, bu eleştirileri yerinde bulmadıklarını belirterek, tüketicilerin tatillerini ne kadar erken planlayıp satın alırlarsa, o kadar avantajlı olacaklarını vurguluyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜRSAB olarak, tüketicilerin tatillerini ne kadar erken planlayıp satın alırlarsa, o kadar avantajlı olacaklarını sürekli dile getirdiklerini ifade etti.

"Erken rezervasyon kampanyası mayısa kadar sürüyor"

Kasım ayı sonunda erken rezervasyon kampanyalarını başlatan seyahat acentelerinin, kampanyanın ilk aşamasında yüzde 50’ye varan indirim oranlarıyla tatil paketlerini satmaya başladıklarını belirten Bağlıkaya,"Kasım ayında başlayan erken rezervasyon kampanyası mayıs ayına kadar sürüyor. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında istedikleri bölge ve otelde daha uygun koşullarda tatil yapmak isteyen vatandaşlarımızın, erken rezervasyon kampanyasını kaçırmamaları yönündeki çağrımızı sık sık dile getirdik. Kasım, aralık, ocak ve şubat aylarında erken rezervasyon yapanlar fiyat avantajlarından faydalandılar." diye konuştu.

Nisan ayının ise kampanyanın son dönemi olduğuna dikkati çeken Bağlıkaya, "Nisan ayı sonrasında yapılan uygulamalar erken rezervasyon kampanyası değil de, indirim kampanyaları olabiliyor. Erken rezervasyon kampanyaları yerli turiste ilk ilan edildiğinde, en uygun fiyat ve en çok seçenek ile tüketiciye sunuluyor. Zaman ilerledikçe fiyatlar yükselirken seçenekler de azalıyor. TÜRSAB olarak biz diyoruz ki mümkün olduğunca tatilinizi erken planlayın, uygun fiyatlardan faydalanın."

"2019 sezonu için yurt dışından Türkiye’ye talep yüksek"

Bağlıkaya, seçenekler açısından bakıldığında erken rezervasyon talepleriyle dolan tesislerin, zaman ilerledikçe yer olmadığı için kampanya kapsamından çıkarıldığını dile getirdi.

Hem istenilen yerde hem de daha ucuza tatil yapabilmek için erken planlamanın çok önemli olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, "Yabancı turistler, Noel dönemi olan aralık ayında yaz tatillerini planlayıp, turlarını satın alıyorlar. Aralık-ocak aylarında yabancılardan yoğun bir talep geliyor. Otellerdeki kapasite yavaş yavaş tükenmeye başlıyor. Yurt dışı pazarında yaşanan artıştan dolayı otellerin iç pazara ayırdıkları kontenjanları düşürmeleri sonucu meydana gelen fiyat artışları nedeniyle, bu yıl erken rezervasyon kampanyaları biraz daha önem kazandı. 2019 sezonu için yurt dışından Türkiye’ye olan talep çok yüksek. Bu da hem otellerin iç pazara ayırdığı kontenjanı düşürmesine hem de fiyatların artmasına neden oluyor." ifadelerini kullandı.

"Eleştirenler, bu noktaları göz önünde bulundurmalı"

Fırsat olarak verilen fiyatların sezon açıldığında 3-5 ay önceden alınan fiyatın da altına inebildiği yönünde eleştirilere değinen Bağlıkaya, şunları söyledi:

"Erken rezervasyon kampanyaları ilk açıklandığında kasım-aralık aylarında tatilini alanlar, tabii ki daha avantajlı ve uygun fiyatlarla tatillerini satın aldılar. Örneğin kasım ayında alınan tatil paketlerinde indirim yüzde 50 iken, kampanya sonuna doğru bu oran yüzde 20’ye kadar düşüyor. Zaman ilerledikçe otellerin birim fiyatları artarken indirim oranı da geriliyor. Dolayısıyla tatillerini geç alanlar daha yüksek bedel ödüyorlar. Münferit olarak yaşanan iptaller neticesinde çok sınırlı sayıda oda için aksiyon alıp, fiyat indirimi yapan oteller olabilir ancak yurt dışından gelen yüksek talep düşünüldüğünde bu yıl bu tarz bir durumla karşılaşılmayacağını ifade edebiliriz. Erken rezervasyon kampanyalarını eleştirenlerin bu noktaları göz önünde bulundurmaları gerekiyor."

"Edindiğimiz izlenim, yeni rekorların kırılacağı bir döneme işaret ediyor"

Firuz Bağlıkaya, 2019 yılı için turizmdeki beklentilere yönelik de soruları yanıtladı.

"2019 yılı için gelen talepleri değerlendirdiğimizde öngörümüz pozitif yönde." diyen Bağlıkaya, yurt dışı fuarlardan ve erken rezervasyon taleplerinden edinilen izlenimin, 2019 yılının Türkiye turizmi için yeni rekorların kırılacağı bir dönem olacağına işaret ettiğini dile getirdi.

Özellikle Avrupa ülkelerinden gelen ziyaretçi sayılarında artış beklediklerini belirten Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Buna ilişkin ilk sinyalleri de kasım ayında Londra’da gerçekleştirilen WTM Fuarı’nda aldık. Bu pazardan en az yüzde 25 artış bekliyoruz. Ülkemize daha çok yabancı turisti getirebilmek adına 2019 yılı içinde de Hollanda’da Utrecht, İspanya’da FİTUR, İran’da Tahran TITE, Almanya’da ITB Berlin, Rusya’da MITT Moskova ve UITT Ukrayna uluslararası turizm fuarlarına katıldık. Bu yıl Almanya’dan 5, Rusya’dan 6 milyonun üzerinde turist bekliyoruz. Nisan ayının 28’inde TÜRSAB olarak Dubai’de düzenlenecek olan ATM Fuarı’na katılacağız. Orta Doğu pazarı talepleri de bu fuarda belirlenecek. Turizm sektörü olarak 2019 yılında hedefimiz; 50 milyonun üzerinde yabancı turist ve 35 milyar doları aşan turizm gelirine ulaşmak."

"Erken rezervasyon satışlarımızın oranı her sene artıyor"

Setur Turizm Operasyon Direktörü Oktay Temeller ise erken rezervasyon kampanyasının yerli turistlere önemli avantajlar sağladığının aşikar olduğunu belirterek, "Zaten misafirlerimiz bu nedenle her yıl artan bir ivme ile erken rezervasyon kampanyalarından yararlanmaya devam ediyor ve erken rezervasyon satışlarımızın oranı her sene artıyor." dedi.

2019’da da bu oranın artması yönündeki beklentilerinin gerçekleştiğini aktaran Temeller, "Yabancı turistlerin yoğun ilgisi sebebiyle son dakika yer bulmanın zor olacağını bilenler erken rezervasyon kampanyalarına ilgi göstermeye devam etti. 2019 yılında yurt dışından gelen turist sayısında beklenen artışa paralel olarak arz düşerken fiyatlarda da bir artış söz konusu. Bu nedenle rezervasyonlarını erken yaptıranlar avantaj yakalamaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Tüketicinin yüzde 45’e yakını erken rezervasyonu tercih ediyor"

Temeller, erken rezervasyon döneminde yapılan tatil planlarının her zaman avantajlı olduğuna dikkati çekti.

Fırsat olarak verilen fiyatların sezon açıldığında daha önceden alınan fiyatın da altına inebildiği yönündeki eleştirilere değinen Temeller şunları kaydetti:

"Toplam tüketicinin yüzde 45’e yakını erken rezervasyonu tercih ediyor. Yüzde 25 gibi bir kesim de tatil planları için son dakikayı bekliyor. Geri kalan kısım ise sürekli takipte kalıp, genellikle tatillerinin 2-3 hafta öncesinde rezervasyonlarını gerçekleştiriyor. Setur olarak biz, misafirlerimize erken rezervasyonda aldıkları tatilin fiyat olarak en avantajlısı olduğunun garantisini veriyoruz."

Temeller, 2019 yılının beklenenin aksine sektörel anlamda olumlu başladığını belirterek, "Özellikle yabancı turistlerin ilgisi, yerli turistte de erken rezervasyon kampanyasına olan talep senenin geneline yönelik son derece yapıcı olacak. 2. çeyrekten sonra bu havanın artan bir ivmeyle devam edeceğine inanıyoruz." şeklinde sözlerini tamamladı.